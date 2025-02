F1 - Verstappen : L’annonce qui va faire paniquer Red Bull !

Pierrick Levallet

Quadruple champion du monde, Max Verstappen entend inévitablement rafler une cinquième couronne consécutive lors de la saison 2025 de F1. Toutefois, les rumeurs fusent au sujet de son avenir. Le père du Néerlandais a alors indiqué très clairement que son fils resterait chez Red Bull si tout se passe bien cette année.

Après le transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari, Max Verstappen fait l’objet de nombreuses rumeurs au sujet de son avenir. Sacré champion du monde pour la quatrième fois consécutive en 2024, le Néerlandais a néanmoins connu une saison plutôt délicate. Red Bull entend néanmoins faire le maximum pour corriger les problèmes de sa voiture. Le père du pilote de 27 ans a toutefois fait une annonce susceptible d’inquiéter l’écurie autrichienne.

Hamilton chez Ferrari : un nouveau chapitre s'ouvre pour le champion ! 🚗 Qui pour remplacer le légendaire pilote chez Mercedes ? https://t.co/ZJTnLJwHaW — le10sport (@le10sport) February 1, 2025

Si Red Bull est «en tête, alors Max restera»

« Tout dépend de ce qui se passera chez Red Bull. Regardez, s’ils réussissent encore en 2025 et que nous sommes en tête, alors Max restera tout simplement » a ainsi lancé Jos Verstappen dans des propos rapportés par NextGen-Auto, sous-entendant que son fils pourrait envisager un départ si la saison 2025 ne se déroule pas comme prévu. Red Bull se sait donc sous pression concernant l’avenir de Max Verstappen.

«Les autres poussent très fort»

« Les choses vont toujours bien et ils veulent vraiment continuer. Mais les autres poussent très fort. Je ne pense pas qu’ils envisagent d’arrêter, évidemment. Le fait qu’ils vont développer leur propre moteur à partir de 2026 montre également à quel point ils sont dans le coup au niveau technologique » a d’ailleurs ajouté Jos Verstappen. Max Verstappen souhaite rester au sommet de la F1. Et si l’équipe dirigée par Christian Horner ne lui permet plus, le Néerlandais n’aura aucun mal à aller voir ailleurs. À voir maintenant si l’écurie autrichienne aura réglé les principaux problèmes de la voiture de Max Verstappen avant que la saison 2025 ne démarre. La balle est dans le camp de Red Bull désormais.