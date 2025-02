F1 : Fini de montrer ses fesses, l’incroyable annonce chez Mercedes !

Depuis son départ de Mercedes en 2021, Valtteri Bottas s'est essentiellement distingué pour ses facétie en dehors du terrain, plutôt que pour ses résultats en piste chez Alfa Romeo. Mais alors que le Finlandais fait son grand retour au sein de l'équipe de Toto Wolff en tant que troisième pilote, il se fait immédiatement reprendre par son patron. Fini de montrer ses fesses.

Pilote Mercedes jusqu'en 2021, Valtteri Bottas avait joué à merveille son rôle de coéquipier de Lewis Hamilton afin de l'épauler dans l'obtention de ses titres mondiaux, sauf en 2021 lors de laquelle le Britannique n'avait pas reçu la même aide que Max Verstappen avec Sergio Pérez. L'une des raisons pour lesquelles Mercedes avait décidé de se séparer Valtteri Bottas, qui avait rebondi du côté d'Alfa Romeo, où il s'est surtout distingué par ses facéties en dehors de la piste.

