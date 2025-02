F1 - Verstappen : Le «mariage» que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

Considérée comme l’une des meilleures écuries de F1 désormais, Red Bull a connu une ascension fulgurante en F1. Christian Horner, qui est arrivé en 2005, s’est associé avec Helmut Marko pour propulser peu à peu l’équipe vers les sommets de la discipline. Leur mariage a d’ailleurs en partie contribué à l’arrivée de Max Verstappen.

Si elle fait partie des meilleures équipes de F1 désormais, Red Bull doit sa situation en partie à Christian Horner. Arrivé en 2005, lorsque Jaguar est devenue Red Bull, le dirigeant de 51 ans a un bilan plutôt positif au cours des deux dernières décennies. Mais en réalité, Christian Horner n’aurait sans doute jamais pu arriver à son poste sans un certain Vitantonio Liuzzi. L’Italien avait remporté le championnat de F3000 avec Arden International, l’équipe que dirigeait Christian Horner. L’ex-pilote - aujourd’hui âgé de 43 ans - a alors poussé pour que le Britannique prenne les rênes chez Red Bull, et a ainsi été à l’origine d’une association fabuleuse avec Helmut Marko.

«C’était incroyable»

« Je me sens fier d’avoir fait partie des débuts de Red Bull, car, d’une certaine manière, je soutenais la structure de l’équipe, et, disons-le, je conseillais un peu sur la manière de tout assembler. En quelque sorte, j’ai joué un rôle dans le rapprochement entre Christian Horner, Red Bull et le Dr. Marko, car nous avons beaucoup discuté pour déterminer qui serait la bonne personne pour diriger l’équipe. Je poussais toujours pour Christian Horner, parce qu’il était un directeur d’équipe incroyablement intelligent, et il l’avait déjà montré chez Arden, son équipe, quand j’ai remporté le championnat. Je suis heureux d’avoir contribué à ce mariage il y a de nombreuses années. C’était incroyable » a d’ailleurs raconté Vitantonio Liuzzi dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Le garçon était déjà redoutable»

Cette association a ensuite propulsé Red Bull peu à peu vers les sommets de la F1, et c’est ce qui a fini par attirer Max Verstappen au sein de l’équipe. Helmut Marko a d’ailleurs évoqué l’une de ses premières discussions avec le désormais quadruple champion du monde.

« J’ai vu qu’il gagnait de manière formidable et je l’ai approché à ma manière - très directe. Je l’ai regardé dans les yeux et je lui ai dit sans détour : ’écoute, Max, je veux juste savoir une chose de toi : est-ce que tu cours comme ça parce que tu y as été forcé par l’éducation stricte de ton père, ou as-tu l’intention et la motivation de continuer, peu importe qui t’a poussé jusqu’ici ?’ Croyez-le ou non, l’adolescent qu’il était encore (16 ans) n’a pas émis un son, m’a regardé froidement et impassiblement et a répondu : ’Non, j’aime vraiment courir. Et c’est totalement mon choix. Mon seul souci est de continuer du mieux que je peux et d’éviter les erreurs commises par mon père’. Pour être honnête, j’ai été aussi surpris par cela que par ses capacités de pilotage sur asphalte mouillé. Le garçon était déjà redoutable, avec et sans casque. Il avait une mentalité mature dans un corps jeune. Beaucoup plus mature que son âge. Même maintenant, il voit bien plus loin que ses 27 ans » a révélé le dirigeant de chez Red Bull.