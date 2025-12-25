Kylian Mbappé - PSG : Le malaise que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

Après une première saison décevante au Real Madrid, Kylian Mbappé pensait vivre un second exercice plus radieux dans la capitale espagnole. L’arrivée de Xabi Alonso promettait de grandes choses chez les Merengue. La défaite contre le PSG en Coupe du monde des clubs aurait toutefois pu servir de présage de la crise que la Casa Blanca traverse en ce moment.

Le Real Madrid en plein malaise à cause du PSG ? Seulement, personne n’aurait pu imaginer une telle situation il y a quelques mois. Comme le rapporte MARCA, la Coupe du monde des clubs était prometteuse au Real Madrid. Xabi Alonso avait réussi à imposer son idée de jeu, avant que son équipe ne s’effondre contre le PSG. Cette défaite aurait d’ailleurs pu servir de présage. Quelques semaines plus tard, lors de la 14e journée de Liga, le Real Madrid a perdu la tête du championnat et n’a jamais réussi à s’en relever.