F1 - Hamilton : «Un pilote fantastique» annoncé pour le remplacer !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour la saison 2025 de Formule 1, on aura le droit à de nombreux changements sur la grille de départ. Le principal est bien évidemment le départ de Lewis Hamilton chez Ferrari. Cela a alors libéré une place chez Mercedes et pour remplacer le Britannique, Toto Wolff a décidé de faire confiance à la jeunesse avec Kimi Antonelli. Son nouveau coéquipier, George Russell est déjà sous le charme.

Cette saison 2025 marque le début d’une nouvelle ère chez Mercedes. En effet, il n’y a désormais plus Lewis Hamilton. Alors qu’on aurait pu penser que le Britannique allait y terminer sa carrière, il a décidé de changer d’écurie. C’est fini donc avec Mercedes et le voilà désormais chez Ferrari. Une séparation qui n’a forcément pas été simple pour Toto Wolff, qui a tout de même dû s’activer pour remplacer le septuple champion du monde. On a alors beaucoup parlé de Max Verstappen, les rumeurs ont secoué le monde de la Formule 1, mais c’est un autre choix qui a finalement été fait. Ainsi, pour faire équipe avec George Russell, c’est Kimi Antonelli, 18 ans seulement, qui a été choisi.

Hamilton chez Ferrari : un nouveau chapitre s'ouvre pour le champion ! 🚗 Qui pour remplacer le légendaire pilote chez Mercedes ? https://t.co/ZJTnLJwHaW — le10sport (@le10sport) February 1, 2025

« Je suis sûr qu’il sera très vite à la hauteur »

Kimi Antonelli effectuera donc ses premiers pas en Formule 1 pour cette saison 2025. Passer après Lewis Hamilton ne sera bien évidemment pas simple pour le nouveau pilote Mercedes, mais George Russell a semble-t-il confiance en lui. Rapporté par NextGen Auto, le Britannique a confié à propos d’Antonelli : « C’est un pilote fantastique. Il n’a pas encore l’expérience, mais je suis sûr qu’il sera très vite à la hauteur. Il s’est déjà très bien intégré. Nous avons tous les deux participé à des courses depuis notre plus jeune âge et nous savons ce qu’il faut transmettre à l’équipe. Il est jeune, mais son avis sera tout aussi valable ».

« J’entame un nouveau chapitre de ma carrière »

Sans Lewis Hamilton et désormais avec Kimi Antonelli, c’est donc un nouveau chapitre qui commence pour George Russell. A ce propos, le pilote Mercedes a d’ailleurs expliqué : « Je reconnais mon rôle de pilote plus expérimenté. Il y a beaucoup d’excellents jeunes pilotes qui arrivent sur la grille et cela vous fait réaliser que vous n’êtes plus un jeune. J’entame un nouveau chapitre de ma carrière. Je termine mes débuts et j’entre dans la phase intermédiaire. Lewis avait 29 ans lorsqu’il a rejoint Mercedes et a commencé à gagner tous ces championnats, et Michael avait une trentaine d’années chez Ferrari. De nos jours, tout le monde commence de plus en plus jeune ».