«Déconnecté», une grave erreur annoncé au PSG !

Arrivé au PSG en 2021, Nuno Mendes a prouvé qu’il faisait partie des joueurs les plus prometteurs du monde à ce poste de latéral gauche. Auteur d’un match presque parfait face à Liverpool mercredi dernier (0-1), le jeune Portugais a commis une bévue en fin de rencontre. Pour Bixente Lizarazu, le numéro 25 parisien doit encore régler ses problèmes de concentration.

Avec Nuno Mendes, le PSG tient un diamant brut en ses rangs. S’il a démontré mercredi dernier face à Liverpool qu’il pouvait être un latéral offensif complet (11 duels disputés, 11 remportés sur la rencontre), le crack de 22 ans a néanmoins laissé filer Harvey Eliott sur la dernière action de la partie, ce qui a coûté la défaite aux Parisiens.

« C'est l'un des joueurs les plus dominants en Europe à son poste »

« Je trouve que Nuno fait une super saison, estime néanmoins Maxwell, légende du PSG, auprès de l’Equipe. C'est l'un des joueurs les plus dominants en Europe à son poste. En termes de vitesse, de capacités de projection, il n'a que peu d'équivalents. C'est normal qu'il puisse encore avoir des choses à travailler, il ne faut pas oublier que ça reste un jeune joueur (22 ans). Mais son évolution est hyper positive. Ce que j'aime chez lui, c'est que quel que soit le contexte, il joue toujours avec beaucoup de personnalité. » De son côté, Bixente Lizarazu estime que Nuno Mendes doit gommer ses défauts de concentration.

« D'un coup, il a déconnecté »

« Il a un potentiel défensif énorme, avec sa vitesse, ses capacités athlétiques. Mais ce qu'il a été capable de faire avec Salah au match aller, il doit être capable de le faire tout le temps. Face à Elliott, tu ne peux pas avoir cet oubli. Son problème, il se situe là, dans la concentration. Mercredi, il m'a donné l'impression d'être dominant et de se dire : ‘Il y a Salah, je dois être là’. Et d'un coup, il a déconnecté. Et au haut niveau, pour un défenseur, a fortiori un latéral, un poste hyper exposé, qui est confronté à des ailiers déroutants, tu ne peux pas te permettre de papillonner comme ça... », conclut le champion du monde 1998 auprès du quotidien.