PSG : Un Marseillais débarque à Paris, c’est le coup de foudre !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Reconnu pour ses belles qualités depuis des années, Lucas Hernandez a été recruté par le PSG en 2023. Le Français de 29 ans, ancien joueur de l'Atlético de Madrid et du Bayern Munich, s'est bien intégré dans le club de la capitale et a été frappé par la ferveur qui monte dans les tribunes à chaque match. Une ambiance qui plaît énormément au natif de Marseille.

Depuis son arrivée au PSG, Lucas Hernandez a dû passer par un gros coup dur avec sa rupture du ligament croisé l'an dernier lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions face à Dortmund. Le Français a dû observer de nombreux mois de convalescence avant son retour sur les terrains en décembre dernier. Mais même s'il n'était pas l'acteur principal des victoires parisiennes, le défenseur a pu observer de près l'engouement général autour du club de la capitale, notamment lors de la victoire face à Manchester City.

Mercato - PSG : Luis Campos, son remplaçant va signer !

➡️ https://t.co/E20YMc7mLS pic.twitter.com/ImEBNXXD6X — le10sport (@le10sport) March 9, 2025

Hernandez émerveillé par le Parc des Princes

Habitué aux belles ambiances depuis le début de sa carrière, Lucas Hernandez ne cesse de tenir des éloges envers l'ambiance qu'il peut observer au PSG. Le natif de Marseille est notamment revenu sur le match face à Manchester City le 22 janvier dernier. « C’est des sensations incroyables. En plus j’étais sur le banc et je suis rentré, et quand j’étais sur le banc, je regardais et j’admirais le kop, ils sont fous. C’est vrai que du début jusqu’à la fin, ils n’ont pas arrêté, c’était notre douzième homme, vraiment. Même quand on perdait 2 à 0, ils étaient là. Dans d’autres stades, ça siffle et le gens partent, mais là non. C’est là que ça a poussé, ils étaient derrière nous » déclare-t-il pour Temps Forts, émission diffusée sur les médias du PSG.

« C'est que du bonheur »

Originaire de Marseille, Lucas Hernandez a très vite vécu en Espagne, un pays où il a été formé et où il a commencé sa carrière professionnelle. Le défenseur français a été vraiment marqué par l'ambiance des tribunes du Parc des Princes. « Bien sûr que ça se ressent, car tu vois quand ton public est derrière toi et s’en fout de résultat, ils sont là du début jusqu’à la fin. Quand tu vas dans d’autres stades, tu peux voir les gens siffler et quand les joueurs reçoivent le ballon, ils stressent un peu car ils ont le public contre eux, ça déstabilise. Mais avoir le public tout le temps avec toi, c’est que du bonheur » poursuit-il.