PSG : «Ils font tous de la me*de», Pierre Ménès répond au scandale

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi, le PSG s’est largement imposé face au Stade Rennais (1-4) et conserve son avance en tête de la Ligue 1. Si au cours de la rencontre, certaines actions impliquant Bradley Barcola ont fait naître un début de polémique sur les réseaux sociaux, Pierre Ménès lui, ne comprend absolument pas.

Le PSG tout en maîtrise. Ce samedi après-midi, le club parisien n’a pas fait dans la dentelle en s’imposant (1-4) sur la pelouse du Rohazon Park de Rennes. Portés par un grand Bradley Barcola (auteur d’un but et d’une passe décisive), Paris conserve son invincibilité en championnat cette saison.

PSG : «Terminé», il annonce la fin pour Kvaratskhelia

➡️ https://t.co/0nRPwv5bil pic.twitter.com/baaR7IE6Qx — le10sport (@le10sport) March 9, 2025

Actions polémiques avec Barcola ?

Cependant, l’ouverture du score du PSG a fait polémique sur les réseaux sociaux notamment. Et pour cause, le coup franc indirect ayant amené la réalisation de Barcola n’a pas été tiré exactement au même endroit où le numéro 29 avait subi une faute. Auteur d’une main volontaire, l’ailier français n’a pas non plus été averti. Des pseudos polémiques qui ont le don d’énerver Pierre Ménès.

« Tous les arbitres font de la merde et le PSG est toujours avantagé »

« Le PSG a ouvert le score par Barcola. Je sais bien que la mode est à chouiner sur l’arbitrage, mais franchement, aller dire que le coup-franc qui amené le but de Barcola n’est pas joué au bon endroit, ça arrive 20 fois dans tous les matchs du monde, affirme ainsi Pierre Ménès depuis sa chaîne YouTube Pierrot le Foot. Et en plus, il y a 4 passes avant que le ballon arrive à Barcola. Comme ceux qui font un scandale parce que Barcola n’a pas eu un carton jaune pour sa main. Il a eu un carton jaune plus tard pour une simulation qui pour le coup me paraissait sévère. On voit bien quelle est la tendance aujourd’hui, tous les arbitres font de la merde et le PSG est toujours avantagé. Je trouve ça un peu réducteur, mais chacun fera son avis. »