PSG : Incroyable, il fait son retour sans s’en rendre compte !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A quelques jours du huitième de finale retour de Ligue des champions face à Liverpool, Luis Enrique a décidé de faire tourner son effectif face à Rennes. Le portier du PSG a offert du temps de jeu aux seconds rôles, notamment à Matvey Safonov, qui a fait le bilan de sa rencontre sur Télégram. A cette occasion, il a lâché une anecdote sur le Stade Rennais.

Luis Enrique a beau avoir changé les trois-quarts de son équipe, cela n’a eu aucune incidence sur la série d’invincibilité du PSG en Ligue 1. Rennes ne sera donc pas le premier club à venir à bout de la formation parisienne cette saison. La formation entraînée par Habib Beye s’est lourdement, à domicile, face au PSG (1-4). Cette rencontre a permis aux remplaçants habituels parisiens de se chauffer. Ce fût le cas de Matvey Safonov, qui a pallié l’absence de Gianluigi Donnarumma dans les cages.

Safonov satisfait de sa partie

Sur Télégram, le portier russe a fait le bilan de sa partie. « Aujourd'hui encore, j'ai joué un nouveau match en Ligue 1. Une nouvelle victoire. J'aurais aimé ne pas encaisser de but, bien sûr, mais les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait. Après le match, j'ai eu les pensées suivantes : j'ai senti la pression de l'adversaire, Rennes a joué agressif dans le pressing, plus assez vif, bien que rarement attaqué, c'était intéressant, tendu. Globalement, j'ai apprécié le match » a confié Safonov.

Le gardien a retrouvé Rennes

Mais le gardien parisien est conscient qu’il doit faire plus pour convaincre Luis Enrique. « En ce qui me concerne, j’ai eu l’impression que je devais donner plus de paix à l’équipe. Il y a aussi quelques inexactitudes, mais je comprends beaucoup mieux ce qu'on attend de moi et comment joue l'équipe » a-t-il lâché, avant d’évoquer une anecdote sur son adversaire du soir : « Au fait, j'ai joué contre Rennes pour Krasnodar en 2020. Et c'est seulement après le match que j'ai compris cela ». C’était en décembre 2020 et le match s’était soldé sur un match nul (1-1).