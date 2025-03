PSG : Après le clash surprise, Luis Enrique se lâche sur Beye

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La perception de Luis Enrique a changé. Alors qu'il avait admis ne pas connaître Habib Beye avant le match face à Rennes, le coach du PSG a pu découvrir une vaillante formation bretonne sous ses ordres. En conférence de presse, il a finalement reconnu que le Stade Rennais était entre de bonnes mains.

Après son départ du Red Star, Habib Beye a enfin trouvé une équipe à la hauteur de ses ambitions. L’ancien consultant pour Canal + a pris la succession de Jorge Sampaoli à Rennes. Mais ses analyses ne lui ont pas offert une renommée suffisante. Avant de s’envoler pour la Bretagne, Luis Enrique n’avait jamais entendu parler de Beye. « Je ne connais pas l'entraîneur de l'équipe adverse » a confié le coach du PSG, avant d’en remettre une couche au micro de Canal +. « Il a été un ancien joueur. Mais je n'ai vu aucun journaliste devenir entraîneur professionnel » avait-il déclaré.

Le PSG a vaincu Rennes

Pourtant, Beye est bien sur le banc breton, et comme les autres adversaires du PSG, il a pris l’eau (1-4). Son équipe n’a pas fait le poids face à un club parisien en pleine confiance, malgré sa déconvenue face à Liverpool mercredi soir. Mais cet affrontement a enfin permis à Luis Enrique d’avoir un avis tranché sur Habib Beye.

« Un entraîneur avec des principes footballistiques de haut niveau »

« Je crois que les résultats sont là et témoignent d’une très bonne gestion. Je pense que c'est l'un des matchs à l'extérieur où nos adversaires nous ont le plus bousculés. Au début de la seconde mi-temps, le match était ouvert et ils auraient pu égaliser, sans nul doute. Je pense que l’évolution des matchs montre clairement que c’est un entraîneur avec des principes footballistiques de haut niveau. C’est pour cette raison qu’il entraîne Rennes » a confié l’entraîneur du PSG dans des propos rapportés par Culture PSG.