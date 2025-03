Un ovni au PSG, «c'est grâce à Luis Enrique» !

Amadou Diawara

Arrivé au PSG lors de l'été 2021, Achraf Hakimi s'est transformé lorsque Luis Enrique a déposé ses valises à Paris. Grâce à l'enseignement de l'entraineur espagnol, le numéro 2 rouge et bleu n'est plus qu'un simple latéral droit. En effet, Achraf Hakimi est désormais capable d'être au four et au moulin au PSG.

Lors de l'été 2021, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a déboursé environ 68M€ pour s'offrir les services d'Achraf Hakimi. Au fil des années, l'international marocain a pris du galon à Paris. Mais c'est véritablement lorsque Luis Enrique est arrivé au PSG qu'Achraf Hakimi a explosé.

PSG : Luis Enrique a transformé Hakimi

Depuis la signature de Luis Enrique, Achraf Hakimi est un nouveau joueur au PSG. Formé en tant que latéral droit, le numéro 2 parisien évolue à son poste de prédilection sur le papier. Mais dans l'animation, impulsée par Luis Enrique, Achraf Hakimi se balade partout sur le terrain, ayant la capacité de participer à la construction du jeu de son équipe au milieu, de déborder ses adversaires dans le couloir, de créer des décalages, de faire des passes clés, décisives et même de se projeter dans la surface adverse pour marquer.

«Il m'a appris des nouveaux mécanismes»

Lors d'un entretien accordé à BeIN SPORTS ce samedi, Achraf Hakimi a mis en lumière l'influence de Luis Enrique dans sa progression au PSG. « Tu n'est pas qu'un latéral droit, tu es aussi relayeur, avant-dernier passeur, passeur, finisseur, comment ça se fait ? Avant, ce n'était pas comme ça. C'est grâce à Luis Enrique. Depuis qu'il est arrivé au PSG, il m'a appris des nouveaux mécanismes, des nouveaux mouvements. Pour l'équipe, ça fait du bien. Je ne suis pas un joueur simple, qui reste dans les couloirs. J'aime bien être plus ouvert. Avec ces caractéristiques, tu as plus d'opportunités de jouer avec de grandes équipes et de grands joueurs. Ça fait plaisir », a déclaré le pensionnaire du PSG.