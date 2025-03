Le «meilleur du monde» a signé au PSG

Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs du PSG, Achraf Hakimi est considéré par beaucoup comme étant l'actuel meilleur latéral du monde. Interrogé sur le sujet, l'international marocain s'est montré flatté, avant de désigner les autres défenseurs de couloir qui peuvent s'assoir à la même table que lui.

Arrivé au PSG lors de l'été 2021, Achraf Hakimi fait le plus grand bonheur du club parisien depuis près de trois ans et demi. Au fil des saisons, l'international marocain est monté en puissance sous les couleurs rouge et bleu. Et depuis l'arrivée de Luis Enrique à l'intersaison 2023, Achraf Hakimi est entré dans une nouvelle dimension.

PSG : Hakimi est le meilleur latéral du monde ?

Grâce à Luis Enrique, Achraf Hakimi n'est plus qu'un simple latéral droit. En effet, le joueur de 26 ans est capable de naviguer partout sur le terrain et de faire très mal aux adversaires du PSG offensivement. Ce qui fait de lui le meilleur du monde à son poste selon certains. Un statut qui le comble de bonheur.

«Ça fait plaisir que les gens valorisent mon travail»

« Beaucoup disent que tu es le meilleur latéral du monde ? Ça fait plaisir que les gens valorisent mon travail. C'est vrai que c'est un moment très important pour moi, et ils me donnent la force de continuer. S'il y a d'autres latéraux à mon niveau ? C'est vrai que (Jules) Koundé fait aussi une bonne saison avec Barcelone, même si on est différent lui et moi. (Trent) Alexander-Arnold avec Liverpool, il fait aussi de bonnes choses. J'aime beaucoup (Kyle) Walker aussi. S'il y a un joueur que j'ai pris pour modèle depuis que je joue latéral droit ? Marcelo. Quand j'ai commencé en tant que latéral, c'était une référence pour moi. J'aime bien ses caractéristiques. Il défend bien et offensivement, c'est un joueur différent. », a déclaré Achraf Hakimi, le numéro 2 du PSG, lors d'un entretien accordé à BeIN SPORTS ce samedi.