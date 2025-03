«Je l'ai vu deux fois…» : Kylian Mbappé l’a fait halluciner

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

S’il a eu besoin d’une période d’adaptation parfois compliquée à gérer, Kylian Mbappé semble avoir définitivement lancé son aventure du côté du Real Madrid. L’attaquant de 26 ans continue de fasciner des générations entières, et a notamment fait halluciner Nico Williams, qui l’a pourtant battu à deux reprises dernièrement.

Arrivé l’été dernier au Real Madrid, Kylian Mbappé aura eu besoin de quelques mois d’adaptation. Mais même s’il reste encore parfois irrégulier, l’attaquant français semble s’être réellement imposé aux yeux des supporters merengue. Phénomène de précocité à Monaco puis au PSG, le joueur de 26 ans est désormais repositionné dans l’axe à Madrid, mais continue de faire rêver les plus jeunes avec ses qualités de percussion.

Mbappé impressionne Nico Williams

Auprès de France Football, c’est Nico Williams qui a affirmé que Mbappé l’inspirait beaucoup. « Kylian (Mbappé). Il joue aussi sur le côté gauche, même s'il peut aussi évoluer devant. Les dribbles qu'il réalise, comment il les exécute, sa façon de se déplacer... J'aime beaucoup l'observer, d'autant plus aujourd'hui alors que j'essaie de ne plus être seulement un dribbleur et que j'apprends aussi à combiner. J'aime comme il bouge, comment il se situe sur le terrain, comment il se démarque. J'essaie de le faire aussi et ça marche », a ainsi confié le champion d’Europe 2024.

« C'est vraiment un joueur hors norme »

Le phénomène de l’Athletic Bilbao ne minimise pas l’impact de l’arrivée de Kylian Mbappé en Liga : « Quel que soit le joueur à qui tu vas demander, il te dira "top mondial". Je l'ai vu deux fois en direct, quand il a joué contre moi à San Mamés, où on a gagné (2-1 en Liga), et à l'Euro (2-1, demi-finales). C'est vraiment un joueur hors norme. Il dribble, il possède le sens du but, la vision du jeu, c'est l'attaquant par excellence. Il fait des choses incroyables. Pour moi, c'est l'un des joueurs les plus complets en ce moment dans le monde. »