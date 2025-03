Real Madrid : Mbappé prend cher, son entraîneur intervient en public

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant retrouvé des couleurs avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a néanmoins été pointé du doigt par la presse espagnole après son match face à l’Atlético de Madrid (2-1) ce mardi. Présent en conférence de presse ce samedi, Carlo Ancelotti a volé au secours de son attaquant, rappelant ses deux matchs aboutis face à Manchester City au tour précédent.

Le Real Madrid a pris une belle option pour une qualification en quart de finale de la Ligue des Champions. Lors du match aller de l’Euroderby face à l’Atlético de Madrid, les partenaires de Kylian Mbappé se sont imposés à domicile (2-1) grâce à des réalisations de Rodrygo et de Brahim Diaz. L’attaquant français lui, n’a pourtant pas brillé.

Mbappé critiqué par la presse espagnole

Assez fantomatique dans le jeu, Kylian Mbappé a également manqué une passe qui aurait dû être décisive pour Vinicius Jr en fin de rencontre. Pourtant auteur de deux matchs pleins au tour précédent face à Manchester City, le numéro 9 a été pointé du doigt par la presse espagnole. Présent en conférence de presse ce samedi avant la réception du Rayo Vallecano (dimanche, 16h15), Carlo Ancelotti est monté au créneau à propos de sa recrue estivale.

« Si on est en 8ème de finale de la Ligue des Champions, c’est aussi grâce à lui »

« Il n’est pas en mauvaise forme, il n’a pas marqué contre l’Atlético, mais il en a mis trois contre Manchester City. D’une manière générale, je trouve qu’il joue très bien, on est très content avec lui. Nous devons prendre en compte, et lui le sait, que parfois, il n’est pas à son meilleur niveau. Il n’a pas monté son meilleur visage face à l’Atlético, mais dans un match aussi difficile, c’est plutôt normal. Les grands joueurs ont plus de hauts et de bas, c’est quelque chose de naturel, de génétique. Les joueurs de grande qualité ont plus de mal à avoir de la régularité, et c’est ce qui s’est passé avec lui sur ce match. Mais après avoir dit ça, il fait les choses bien. Si on est en 8ème de finale de la Ligue des Champions, c’est aussi grâce à lui et ses quatre buts inscrits en barrages », s'est ainsi défendu l'Italien.