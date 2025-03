Mbappé - Vinicius Jr : Le Real Madrid averti d'un problème

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au moment de son arrivée l’été dernier, on se demandait comment le Real Madrid allait réussir à faire cohabiter Kylian Mbappé et Vinicius Jr, les deux appréciant évoluer sur le côté gauche. Fabio Capello ne semble pas convaincu par leur duo et estime que le Français et le Brésilien ne sont pas compatibles.

Avant même que Kylian Mbappé ne quitte le PSG pour le Real Madrid, la question de son association avec Vinicius Jr se posait déjà. Si Luis Enrique l’utilisait en tant qu’avant-centre l’année dernière, comme Carlo Ancelotti cette saison, le capitaine de l’équipe de France est plus à l'aise à gauche, côté où évolue et brille l'international brésilien. Aux yeux de Fabio Capello, leur association ne fonctionne pas.

« Ils se marchent sur les pieds, et ils ne sont pas performants »

« Ils sont un peu plus difficiles à faire jouer ensemble parce que Mbappé et Vinicius jouent au même poste et donc ils se marchent sur les pieds, et ils ne sont pas performants. Alors ils ont de grandes qualités, ils arrivent à faire valoir ce que les autres ne peuvent pas faire dans des espaces réduits, dans des jeux auxquels personne ne pense, mais ce n'est pas cette harmonie de jeu », a déclaré Fabio Capello, dans un entretien accordé à Flashscore.

« C'est une équipe de Galactiques devant, avec des problèmes au milieu de terrain et en défense »

Toutefois, Fabio Capello a rappelé que les problèmes du Real Madrid ne se situent pas forcément en attaque. L'ancien entraîneur de la Casa Blanca a pointé des manques au milieu de terrain depuis la retraite de Toni Kroos, ainsi qu'en défense après la grave blessure de Dani Carvajal, ajoutée à celle d'Eder Militao : « C'est une équipe de Galactiques devant, avec des problèmes au milieu de terrain après le départ de Kroos, des problèmes en défense avec les blessures de Carvajal et d'autres », a ajouté Fabio Capello.