Jaloux, Kylian Mbappé se plaint à sa mère !

Depuis son plus jeune âge, Kylian Mbappé a les caméras braquées sur lui. La star du Real Madrid a ainsi vécu un traitement particulier, mais voilà qu’il n’aurait pas pour autant été le mieux loti. En effet, son petit frère bénéficierait d’avantages qui rendent jaloux Kylian Mbappé. Au point de s’en plaindre à sa mère.

A 18 ans, Ethan Mbappé fait aujourd’hui sa carrière du côté du LOSC. Ce mardi soir, il était d’ailleurs titulaire face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Bien évidemment, c’est dans l’ombre de Kylian Mbappé, son grand frère, qu’il a grandi. Ça n’a donc pas été facile pour le Lillois, qui a toutefois pu compter sur plus de privilèges que Kylian Mbappé.

« Dès fois je dis à ma mère que lui il a des trucs que je n’avais pas »

Pour Clique, Kylian Mbappé a évoqué l’évolution d’Ethan Mbappé et certaines jalousies qui ont pu naitre de son côté. Le joueur du Real Madrid a alors confié : « Mon petit frère n’a pas grandi normalement. On n’a pas eu la même éducation lui et moi. Dès fois je dis à ma mère que lui il a des trucs que je n’avais pas. Comme quoi ? Plein de trucs ».

« On n’a pas le même compte en banque »

« Là il va partir en vacances, vraies vacances. J’ai vu le prix des vacances, j’ai dit Eh. Ma mère m’a dit : « On n’a pas le même compte en banque ». Mais après faut le protéger, il faut qu’il aille dans des endroits sécurisés. Il a eu une adolescence compliquée. C’était le frère de Kylian », a poursuivi Kylian Mbappé.