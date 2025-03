Zidane : C’est terminé, une légende confirme !

Thomas Bourseau

L’équipe de France pour Zinedine Zidane. C’est en effet la tendance de ces dernières semaines concernant la succession de Didier Deschamps qui a d’ores et déjà annoncé qu’il ne prolongerait pas son contrat à la FFF après la Coupe du monde 2026. Fabio Capello, légende du football italien, a mis un terme au feuilleton.

En mai prochain, Zinedine Zidane bouclera sa quatrième année loin des terrains. Un congé sabbatique qui démarrait à son second départ du Real Madrid en tant qu’entraîneur. Et depuis, c’est un festival de rumeurs qui lient le nom du champion du monde 98 aux rôles les plus prestigieux.

Annoncé aux quatre coins du monde, Zidane connaît son prochain challenge ?

La Juventus, le Real Madrid, Chelsea, Manchester United, l’OM, le PSG, la sélection brésilienne ou encore l’équipe de France… Zinedine Zidane aurait visiblement pu choisir l’une de ces options d’après les informations ayant circulé dans la presse. Mais finalement, « Zizou » est resté patient pour récupérer les rênes des Bleus au départ de Didier Deschamps programmé pour la fin de la Coupe du monde 2026.

«Je le considère comme capable d'entraîner l'équipe de France»

En juin 2022 à l’occasion d’une interview accordée à L’Équipe, Zinedine Zidane partageait son rêve bleu qui pourrait devenir réalité lorsque le rideau sera tombé sur le prochain Mondial. Fabio Capello, légende de l’AC Milan, n’a pas manqué de souligner pour Flashscore à quel point le champion du monde 98 est prêt à relever le challenge tricolore qui semble lui tendre les bras désormais.

« Il m'a étonné par l'habileté avec laquelle il a entraîné le Real Madrid. Il avait l'équipe, mais il ne suffit pas d'avoir l'équipe. Il faut savoir la gérer, il faut savoir l'amener à ses côtés, il faut la convaincre de faire certaines choses et il avait le charisme qu'il avait sur le terrain, donc je le considère comme capable d'entraîner l'équipe de France ».