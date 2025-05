Recalé par la mère de Mbappé, il règle ses comptes

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce mardi soir, Fayza Lamari a accordé un long entretien à une radio normande. Evidemment, la descente en National 1 du Stade Malherbe de Caen a occupé une large partie de l'émission. La mère de Kylian Mbappé a tendu à se défendre face aux attaques d'anciens joueurs comme Brahim Thiam, qui s'est empressé de lui répondre sur un réseau social.

Relativement discrète, Fayza Lamari est sortie du silence ce mardi soir, non pas pour évoquer la saison de son fils au Real Madrid, mais pour revenir sur la saison cauchemardesque du Stade Malherbe de Caen. Détenu par le clan Mbappé depuis août dernier, le club normand évoluera en troisième division pour la première fois depuis 1983. Au micro de Fayza Lamari, l’actionnaire majoritaire a reconnu des erreurs, mais a aussi dénoncé des critiques injustifiées, notamment de la part d’anciennes personnalités de la formation comme Patrice Garande.

Les anciens se font épingler

« L'intervention de Patrice Garande est un manque de respect. Être capable de nous juger comme il l'a fait c'est non. Il ne connait ni Ziad ni Reda Hammache. Je peux entendre les critiques quand elles sont constructives. Mais là ça ne l'est pas. » a-t-elle lâché. Brahim Thiam, qui a proposé ses services au club, a également reçu une réponse claire : « Brahim Thiam s'est proposé pour être ambassadeur du club au départ. Mais on n'est pas le Real Madrid. On a choisi des hommes avec qui on était sûr de pouvoir travailler. On est en train de construire les bases actuellement ».

La mère de Kylian Mbappé se fait interpeller

Après avoir pris connaissance des propos de Fayza Lamari, Brahim Thiam s’est empressé de lui répondre sur le réseau social X. « Aucun rapport avec le Real Madrid Quel raccourci de fuite..... Caen est un club historique qui mérite respect et transmission D'ailleurs j'ai jamais eu de réponse C'est pas un manque de respect ça Fayza Lamari ? » a-t-il lâché. Interpellée, la mère de Kylian Mbappé n’a pour l’instant pas répliqué.