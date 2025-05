«Gauchiste», Riolo dit stop sur RMC !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Daniel Riolo joue les prolongations sur RMC. Visage emblématique de l'After Foot, le journaliste sportif intervient aussi dans l'émission Estelle Midi, présentée par Estelle Denis. Ce mardi, il a été question des comptes publics et des dépenses extravagantes de Dominique de Villepin. Sur le plateau, Riolo a lâché un énorme coup de gueule sur l'ancien Premier Ministre.

Ce mardi, Daniel Riolo était présent sur le plateau d’Estelle Midi, non pas pour parler football, mais pour évoquer des sujets politiques comme celui des comptes publics. Le journaliste sportif a notamment dénoncé le comportement de certains anciens ministres, qui dépensent à tout-va.

Le coup de gueule de Riolo

« Les ministres qui bénéficient d’avantages, sont parfois des gens qui ne sont pas restés longtemps, et dont on a oublié le nom. A quel moment on va vraiment aller dans les coupes. Il y a des gens on a oublié qu’ils étaient ministres, qu’est-ce qu’ils ont besoin d’une sécurité ? Il faut évaluer. Stop la sécurité, les chauffeurs » a confié Riolo.

Riolo s'en prend à De Villepin

Parmi les personnalités les plus dépensières, on trouve Dominique De Villepin, ancien premier ministre de Jacques Chirac. « Dominique De Villepin, ça ne rentre pas dans son délire de gauchiste d’arrêter ses exagérations ? Il joue le spectacle du gauchiste depuis plusieurs mois, il pourrait renoncer à ses dépenses » a lâché un Riolo en colère sur RMC.