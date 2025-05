Kylian Mbappé «n'a pas voulu partir», la vérité éclate...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Que ce soit au Real Madrid où il en est l'attaquant ou bien du Stade Malherbe de Caen où il est le propriétaire, ce n'est pas vraiment la joie cette saison. Le club normand va quitter le monde professionnel pour la première fois en 41 ans. De quoi faire gronder les supporters à Caen, sans pour autant engendrer le départ de Mbappé et de sa famille au grand dam de Fayza Lamari.

Kylian Mbappé a beaucoup fait parler de lui sur le marché des transferts pendant ses dernières saisons au Paris Saint-Germain. Prolongera, ne prolongera... Partira ou ne partira pas au Real Madrid... Le feuilleton autour de son avenir ne cessait d'être évoqué dans la presse jusqu'à un clash public entre le président du PSG qu'est Nasser Al-Khelaïfi à l'été 2023 concernant la décision de Mbappé de ne pas activer la clause présente dans son contrat.

«Je me souviens d'avoir dit à Kylian humblement qu'on ne nous méritait pas et qu'il fallait savoir partir»

Mais ces derniers temps, c'est un tout autre bruit qui circule sur Kylian Mbappé dans la presse. Et pour cause, au terme d'une saison chaotique au niveau des résultats, le Stade Malherbe de Caen a été relégué de la Ligue 2 à la National 1. Les supporters, mécontents, s'en sont pris à la famille Mbappé. Ce qui a eu le mérite de grandement faire cogiter Fayza Lamari, prête à plier bagage. Avant que son fils Kylian Mbappé ne la persuade du contraire. « Des affiches où on insultait, où on insultait le président. Je me souviens d'avoir dit à Kylian humblement qu'on ne nous méritait pas et qu'il fallait savoir partir quand on n'était pas désiré ».

«Il m'a convaincu du contraire»

« Il n'a pas voulu, il n'a pas voulu. Il m'a convaincu du contraire. Et aujourd'hui, ce serait malhonnête de partir, car justement, on est aussi venu là pour ces valeurs-là. Donc, je préfère positiver et me dire que, encore une fois, je suis une ancienne sportive, c'est peut-être un mal pour un bien ». a conclu la mère de Kylian Mbappé en interview à France Bleu. Le clan Mbappé, actionnaire majoritaire de Caen à 80% avec Coalition Capital, sera donc de la partie pour la saison prochaine.