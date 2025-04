Dembélé - Mbappé : L'annonce qui va ravir le PSG

Axel Cornic

Seul buteur de la demi-finale aller de la Ligue des Champions face à Arsenal, Ousmane Dembélé a quitté ses coéquipiers avant le coup de sifflet final et pourrait bien être absent pour le match retour. Pas vraiment une inquiétude pour Éric Di Meco, qui voit le Paris Saint-Germain de Luis Enrique continuer sur sa lancée lors du choc programmé au Parc des Princes.

Attendu au tournant, le PSG a donné une réponse forte en battant Arsenal sur sa pelouse de l’Emirates Stadium. Un premier pas fait vers la finale de la Ligue des Champions pour Luis Enrique, qui pourrait toutefois perdre sa pièce maitresse pour la demi-finale retour du 7 mai prochain.

« Le PSG n’a plus besoin de Mbappé et n’a pas non plus besoin de Dembélé »

Pourtant, Éric Di Meco semble penser que le PSG saura répondre présent, même sans son meilleur joueur. « Luis Enrique a créé une équipe qui n’a pas besoin de stars. Ce collectif n’a plus besoin de Mbappé et n’a pas non plus besoin de Dembélé » a expliqué l’ancien défenseur de l’OM, sur RMC Sport.

« Un joueur dans cette équipe-là, on ne va même pas voir la différence »

« S’il n’est pas là, Barcola va rentrer et il fera la maille. La force de ce PSG, c'est que tous ses joueurs sont interchangeables » a poursuivi Di Meco, lors de l’émission Super Moscato Show. « Un joueur dans cette équipe-là, on ne va même pas voir la différence. J’espère même qu’il ne sera pas là au match retour, pour montrer ce qu’a fait Luis Enrique ».