Mohamed Salah : La vérité derrière son diner avec le boss du PSG

Grand adversaire du PSG en Ligue des Champions, Liverpool peut compter sur un Mohamed Salah revanchard. Lié depuis plusieurs années au club parisien, l’Égyptien n’a jamais été réellement proche de signer en France annonce le Parisien. Son dîner avec le président Nasser Al-Khelaïfi en 2023 était simplement une visite de courtoisie.

Le PSG peut encore y croire. Battu par Liverpool lors du 8ème de finale aller de la Ligue des Champions (0-1), le club de la capitale se déplace à Anfield ce mardi pour le match retour. Fantomatique au Parc des Princes il y a quelques jours, Mohamed Salah se sait attendu au tournant par les supporters des Reds.

So, I’ve figured out exactly where Salah met Nasser bin Ghanim Al-Khelaifi (the head of Qatar Sports Investments.) - The Ritz Restaurant Mayfair. pic.twitter.com/r93F6Il7hZ — VitT (@_VitaminT__) January 16, 2023

Salah régulièrement lié au PSG

Considéré comme le meilleur joueur du monde et réalisant une saison stratosphérique, Mohamed Salah serait scruté de près par de nombreux clubs, dont le PSG. Et pour cause, l’ailier droit voit son contrat actuel expirer à l’issue de cette saison à Liverpool. Depuis 2017, des rumeurs envoyant la vedette égyptienne au PSG se sont multipliées. Ces dernières avaient pris un tout autre tournant alors que Mohamed Salah avait été aperçu en compagnie du président parisien Nasser Al-Khelaïfi en janvier 2023.

Une rencontre avec Al-Khelaïfi avait relancé le feuilleton

Un cliché dévoilé sur les réseaux sociaux au début de l’année montrait le boss du PSG en train de dîner avec quatre personnes, dont Mohamed Salah. Cependant, et comme le précise le Parisien ce lundi matin, il ne s’agissait que d’une rencontre de courtoisie entre les deux hommes, qui font partie des personnalités les plus influentes du Moyen-Orient, et qui se vouent une belle admiration mutuelle.