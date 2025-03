PSG : Rejeté par le vestiaire, il va se faire virer ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Acheté 50M€ par le RB Leipzig en janvier dernier, Xavi Simons aurait pris la grosse tête selon les informations dévoilées par la presse allemande. En plus de se montrer décevant sur le terrain, l'international néerlandais ferait sa diva, ce qui agacerait le reste du groupe. Sa place en Bundesliga serait plus que jamais menacée suite à ces révélations.

Depuis son transfert définitif au RB Leipzig en janvier dernier, Xavi Simons est méconnaissable. Le célèbre quotidien Bild dresse un portrait peu flatteur de l’ancien joueur du PSG. Comportement de diva, attitude arrogante, l’international néerlandais de 21 ans aurait radicalement changé d’attitude ces dernières semaines. Imperméable aux critiques, Xavi Simons serait même parvenu à s'attirer les foudres de son propre vestiaire.

Xavi Simons s'est métamorphosé

« Ses coéquipiers le sentent et cela provoque des remous dans le vestiaire. Son assurance fait qu'il est même difficile de lui donner des conseils ou de le mettre en garde. Et de plus en plus souvent, Xavi Simons fait ce qu'il veut. Certains au sein du club avaient pressenti cette évolution et avaient donc vu d'un œil critique son recrutement définitif » peut-on lire dans les colonnes du Bild.

Le RB Leipzig prêt à s'en séparer

Ce changement est aussi perceptible dans la manière de s’habiller. « Lorsque Xavi Simons entre dans le vestiaire, il porte depuis peu une casquette de baseball particulière. Le mot « XS 10 » est brodé en blanc sur la casquette noire. Un symbole de l'ego du meneur de jeu qui est au moins aussi grand que son chèque de salaire » a lâché Bild. Déjà lassé, le RC Leipzig envisagerait de le vendre dès le prochain mercato. D'autant que ses performances sur le terrain sont médiocres. Le joueur rêverait de découvrir la Premier League. Mais avec cette nonchalance, pas sûr que les équipes anglaises se précipitent pour le recruter l'été prochain.