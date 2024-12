Mercato - PSG : Le joker pour Xavi Simons, c’est lui !

Thomas Bourseau

Xavi Simons est toujours contractuellement engagé envers le PSG jusqu’à la fin de la saison 2026/2027. Néanmoins, au vu de sa position actuelle concernant son avenir dans la capitale, le club pourrait prendre la décision de le vendre au prix fort l’été prochain. A moins que Luis Enrique s’en mêle.

Xavi Simons (21 ans) a rejoint le PSG à l’été 2019, sans pour autant s’y imposer au fil des années malgré quelques apparitions dans le groupe professionnel. En 2022, le milieu offensif également capable d’occuper une position d’ailier, décidait de quitter le Paris Saint-Germain pour le PSV Eindhoven. Sa progression aux Pays-Bas fut telle que le club doté du plus grand nombre de titres de champion de France décidait de le rapatrier un an plus tard.

L’avenir de Xavi Simons toujours aussi flou au Paris Saint-Germain

Depuis, Xavi Simons continue de parfaire sa formation en prêt au RB Leipzig, lui qui a déjà connu une Coupe du monde et un Euro avec les Oranje. L’international néerlandais est contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2027, mais pourrait être vendu à la prochaine intersaison pour au moins 80M€ au vu de son manque d’intérêt pour la signature d’un nouveau contrat d’après The Athletic.

Luis Enrique, la pièce-maîtresse du feuilleton Xavi Simons ?

Si l’on se fie aux informations de The Athletic, Luis Enrique serait l’atout pique du PSG dans le dossier Xavi Simons. Si jamais l’entraîneur espagnol acceptait d’adapter son approche en le réintégrant dans ses plans sportifs, Simons pourrait finalement faire le choix de rester au Paris Saint-Germain. Le joker de l’opération est clair.