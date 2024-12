Transferts - OM : Un joueur de Roberto De Zerbi bientôt sacrifié ?

Thomas Bourseau

Du côté de l’Olympique de Marseille, il se pourrait que certains mouvements aient lieu sur le mercato hivernal en raison des investissements effectués pendant la session estivale des transferts. Afin d’alléger la masse salariale du club phocéen, on prendrait en considération en interne un départ d’Amine Harit selon La Provence.

Le comité de direction de l’OM s’est montré actif et gourmand lors du dernier mercato estival. Alors fraîchement intronisé entraîneur de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi a témoigné de multiples arrivées semaines après semaines dans la cité phocéenne. A la mi-septembre et la signature de l’agent libre Adrien Rabiot, le pensionnaire de Ligue 1 affichait un bilan de douze recrues sur le marché des transferts.

«On fait un gros investissement cet été. On doit gérer les salaires»

De quoi forcément avoir un impact sur la masse salariale de l’OM qui a été chamboulé par les mouvements dans le sens des départs et des arrivées à l’intersaison. En conférence de presse ce mercredi, le président Pablo Longoria a fait un point économique sur la situation de l’Olympique de Marseille.

« Il va y avoir des actions. Certains joueurs n'ont pas les minutes qu'ils espéraient. C'est normal de trouver des solutions. Il y a l'économie du football. On ne joue pas de coupe d'Europe. On fait un gros investissement cet été. On doit gérer les salaires ».

Amine Harit, sacrifié pour les finances de l’OM ?

D’après La Provence, outre Bamo Méïté et Chancel Mbemba, un troisième joueur serait susceptible d’être poussé vers la sortie : Amine Harit. Le quotidien régional affirme que l’avenir du milieu offensif ne tiendrait qu’à un fil à l’OM. Le départ probable de l’international marocain sous contrat jusqu’en juin 2027 permettrait à l’Olympique de Marseille de faire des économies sur sa masse salariale.