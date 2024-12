Real Madrid : Mbappé fait un cadeau à plusieurs milliers d’euros au vestiaire !

Jean de Teyssière

Un homme au grand cœur. Depuis son arrivée au Real Madrid, l’ensemble du club fait tout pour intégrer Kylian Mbappé du mieux possible. Vinicius Jr lui offre des buts sur un plateau, comme celui face à Pachuca mercredi soir, en finale de la Coupe intercontinentale (3-0). L'international français en est conscient et a offert une enceinte bluetooth d’une valeur de 300€ à chacun de ses coéquipiers.

Le Real Madrid traverse une bonne période. Le numéro 7 de l’effectif, Vinicius Junior vient de remporter le trophée de la FIFA, The Best et le club a gagné la Coupe intercontinentale pour la neuvième fois de son histoire mercredi soir. Et Kylian Mbappé retrouve peu à peu son niveau.

Un retour surprise pour Griezmann ? Mbappé pourrait bien lui tendre la main ! ⚽️

➡️ https://t.co/SglTr9sYnR pic.twitter.com/Igu3jmpI1z — le10sport (@le10sport) December 19, 2024

Mbappé, égérie d’une marque d’enceinte bluetooth

La prestigieuse marque d’enceinte, Loewe, a récemment fait un partenariat avec Kylian Mbappé, la star du Real Madrid. Le produit qui découle de cette collaboration s’intitule « Sync with Kylian » et est mis en vente pour une valeur allant de 200 à 300€.

Mbappé offre une enceinte à tous ses partenaires

D’après Relevo, Kylian Mbappé a été généreux envers ses coéquipiers à l’approche de Noël. En effet, il aurait offert une enceinte à chacun de ses 21 coéquipiers du Real Madrid. Une façon de les remercier pour l’accueil et faciliter encore un peu plus son intégration au Real Madrid.