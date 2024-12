Formule 1 : Verstappen écœure Hamilton et veut éclipser Schumacher !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cette saison, Max Verstappen a décroché son quatrième titre mondial, égalant Alain Prost et Sebastian Vettel. Avec une détermination intacte, le pilote de Red Bull vise un cinquième sacre consécutif et espère battre un record détenu uniquement par Michael Schumacher au volant de sa Ferrari.

Malgré les difficultés rencontrées durant la saison, avec une série de dix courses sans victoire pour lui, Max Verstappen est allé décrocher un quatrième titre de champion du monde durant cette année 2024. « J'espérais obtenir quelques victoires, quelques podiums, pourquoi pas un titre… Et puis on a mis sur la piste une nouvelle voiture. Être quatre fois champion du monde, c'est incroyable. C’est quelque chose que je n’aurais imaginé possible », savourait après son sacre la star de Red Bull, qui a égalé Alain Prost (1985, 1986, 1989, 1993) et Sebastian Vettel (2010, 2011, 2012, 2013), sans être rassasié.

Verstappen vise un 5e titre de suite

Verstappen en veut plus et ne s’en cache pas. « Ce titre est incroyable, mais j’espère que ça ne s’arrêtera pas là, j’espère que l’on pourra avoir du succès plus longtemps, lâchait-il récemment. Mais nos rivaux sont proches et tout changera en 2026, peut-être que d’autres équipes se rapprocheront. Pour l’instant, on doit profiter de ce qu’on a réussi cette année, être fiers de ce qu’on a réussi et essayer de recommencer l’an prochain ». S’il venait à remplir son objectif, le Néerlandais entrerait un peu plus dans l’histoire.

Seul Schumacher l’a fait, Hamilton privé du record

Comme le souligne F1i, un cinquième titre de champion du monde consécutif permettrait à Max Verstappen d’égaler un maestro de la discipline : Michael Schumacher. Seul l’Allemand est parvenu à réaliser une telle série, entre 2000 et 2004, au volant de sa célèbre Ferrari. Depuis, personne n’a réussi à suivre ses traces. Lewis Hamilton avait bon espoir d’y parvenir en 2021, mais Max Verstappen l’avait empêché en remportant son premier titre, au terme du très controversé GP d’Abu Dhabi. Chez Ferrari en 2025, Lewis Hamilton prendra-t-il sa revanche ? En cas de quintuplé, le Néerlandais aurait également l’occasion d'égaler les cinq titres de Juan Manuel Fangio, vainqueur dans les années 50.