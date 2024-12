F1 : Surprise, un pilote annonce son retour chez Ferrari !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Poussé au départ par la signature de Lewis Hamilton, Carlos Sainz pilotera une Williams la saison prochaine. Cependant, alors qu'il reconnaît avoir été choqué par la décision de Ferrari, l'Espagnol n'écarte pas l'idée d'un retour au sein de l'écurie italienne dans le futur à l'image d'un Kimi Räikkönen.

Sainz se voit revenir chez Ferrari

« Oui, pourquoi pas ? Je ne vois pas pourquoi. En même temps, je ne vois pas comment cela pourrait se produire de sitôt. Mais la vie est longue. J’ai 30 ans. On voit des pilotes à 42 ans en F1, alors si je reste en F1 aussi longtemps, qui vous dit que dans les 10 prochaines années, Ferrari pourrait avoir à nouveau besoin de mes services à l’avenir ? Cela ne veut pas dire que je souhaite que cela se produise ou que je l’attends avec impatience ou quoi que ce soit de ce genre - j’ai un très gros objectif en tête maintenant, qui est d’aider Williams à revenir en tête du peloton - donc je n’y pense pas trop », lâche le pilote espagnol dans des propos rapportés Motosport, avant de revenir sur les conditions de son départ.

«Ferrari pourrait avoir à nouveau besoin de mes services à l’avenir»

« Je pense qu’au début de l’année, j’ai été testé comme je ne l’avais jamais été auparavant et la vie m’a mis dans une situation qui n’était pas du tout confortable. On m’a dit que je n’allais pas continuer avec l’équipe avec laquelle j’étais sûr à 99 % de continuer pendant l’hiver. Cela a été un choc énorme pour mes espoirs et je n’ai évidemment pas apprécié ce moment. J’ai continué à m’entraîner et à me préparer pour cette saison, en visant à être prêt à gagner des courses, à remporter un championnat si l’occasion se présentait, et j’ai abordé cette année encore plein d’énergie », ajoute Carlos Sainz.