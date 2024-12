F1 - Ferrari : Leclerc met déjà la pression sur Hamilton !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une saison aboutie durant laquelle il a remporté trois courses, dont Monaco et Monza, Charles Leclerc veut désormais passer aux choses sérieuses et vise clairement le titre avec Ferrari. Pour cela, il devra d'ailleurs se battre face à Lewis Hamilton pour y parvenir. Mais le Monégasque semble bien décidé à y parvenir.

Troisième du classement final du Championnat du monde, Charles Leclerc a bouclé une saison globalement aboutie durant laquelle il aura signé trois poles positions et trois victoires, dont deux très importantes. La première chez lui à Monaco qui lui échappait depuis plusieurs année, et Monza, sur les terres de Ferrari. Deux rêves qui se sont réalisés et qui poussent donc Charles Leclerc à viser désormais un plus grand projet, à savoir le titre de champion du monde alors que Lewis Hamilton sera son coéquipier la saison prochaine.

Alpine va passer à la vitesse supérieure ! Gasly, futur champion ? 🏎️ Découvrez comment le nouveau moteur va changer la donne. https://t.co/ca6wlSPv1C — le10sport (@le10sport) December 16, 2024

Leclerc vise le titre !

« Monaco et Monza sont les deux courses qui m'ont fait le plus rêver. Bien sûr, on rêve toujours de sa première victoire lorsque l'on est un jeune pilote en Formule 1. On ne pense pas à une course en particulier, parce que le seul fait de gagner un Grand Prix est spécial lorsque l'on est si jeune. Et puis j'ai remporté ma première victoire à Spa [en 2019] et on se demande tout de suite quelles sont les victoires que l'on aimerait remporter dans sa carrière. Et il n'y en a eu que deux, vraiment : Monza et Monaco. Et j'ai la chance de dire que cette saison, j'ai gagné les deux la même année. C'est donc un sentiment très particulier. Mais maintenant, le lieu de la victoire n'a plus d'importance. Je veux juste gagner le plus possible, et être capable de remporter le titre mondial, c'est tout ce qui compte pour moi maintenant », lâche le pilote Ferrari au podcast Box Box Box de Pirelli, rapporté par Motorsport, avant d'en rajouter une couche.

«Je veux juste gagner le plus possible»

« Je ne dirais pas cela, parce que pour arriver en Formule 1, il ne faut pas seulement du talent et du travail, mais il faut aussi avoir un peu de chance pour se trouver au bon endroit au bon moment. Et j'ai l'impression que la chance est désormais secondaire, que ce n'est plus… que ce n'est plus si important. Ce qui compte, c'est nous, la qualité de notre travail en tant qu'équipe et ce que nous faisons pour atteindre le titre mondial. J'ai l'impression que nous travaillons bien. Cependant, c'est un sport relatif, et tout dépend de la manière dont les autres se débrouillent, et ils se débrouillent super bien pour l'instant, donc nous avons beaucoup de travail à faire dans les prochaines années, mais j'y crois. Comme je l'ai dit lorsque j'ai signé à nouveau avec Ferrari et renouvelé mon contrat, j'aime tellement cette équipe, mais je sais que pour donner et extraire le meilleur de moi-même, je dois croire au projet à 100% et je suis sûr que Ferrari est la prochaine équipe qui sera championne du monde. Nous devons juste continuer à travailler », ajoute Charles Leclerc.