F1 - Ferrari : Leclerc annonce un «grand défi» avec Hamilton

Pierrick Levallet

Clap de fin pour Lewis Hamilton chez Mercedes. Le Britannique a mis fin à son aventure de 12 ans au sein de l’écurie allemande après le Grand Prix d’Abu Dhabi. La saison prochaine, le septuple champion du monde évoluera chez Ferrari. Et Charles Leclerc a visiblement déjà hâte de partager l’année avec le pilote de bientôt 40 ans.

Entre Lewis Hamilton et Mercedes, c’est terminé. Le Britannique a quitté l’écurie allemande à l’issue du Grand Prix d’Abu Dhabi après 12 ans de collaboration. Le pilote de bientôt 40 ans évoluera chez Ferrari la saison prochaine. Un nouveau chapitre va s’ouvrir dans la longue carrière du septuple champion du monde en F1. Et Charles Leclerc a visiblement hâte d’être aux côtés de Lewis Hamilton.

F1 - Verstappen : Un dernier exploit pour rejoindre Hamilton ? https://t.co/tFlewjTowB pic.twitter.com/kHrjBqfEvH — le10sport (@le10sport) December 5, 2024

«Il va pouvoir pousser l’équipe»

« Il a tellement accompli, et dans plusieurs équipes. Et maintenant qu’il vient chez Ferrari avec toute cette expérience et ces connaissances, il va pouvoir pousser l’équipe. Et il va me pousser aussi, c’est sûr. Avec son talent, je vais regarder les données et voir que ce qu’il pourra faire dans la voiture, je pourrai aussi le faire puisqu’on aura la même voiture. Ce sera un grand défi et je suis très motivé » a ainsi fait savoir le futur coéquipier de Lewis Hamilton dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Lewis sera un bon atout»

Frédéric Vasseur, lui, a également avoué que Lewis Hamilton allait être un atout précieux pour la Scuderia. « Je pense qu'il est toujours important d'avoir des gens venant d'autres équipes, avec une culture différente. Nous sommes dans un business où le transfert de savoir-faire est important, et nous sommes un peu isolés. Je suis convaincu que Lewis viendra avec sa propre expérience d'un parcours de 17 ou 18 ans en F1, ainsi que quelques titres. En fin de compte, si vous jetez un coup d'œil, je pense que la moyenne du delta entre McLaren et nous en qualification est de quelques centièmes. Et nous sommes vraiment à ce stade. Je pense que Lewis sera un bon atout pour [chasser le dernier millième dans chaque domaine] » a ainsi confié le patron de Ferrari. L’écurie italienne est visiblement déjà ravie de pouvoir compter sur Lewis Hamilton la saison prochaine.