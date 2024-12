F1 - Red Bull : Il annonce le prochain coéquipier de Verstappen ?

Pierrick Levallet

Si Max Verstappen a été sacré champion du monde pour la quatrième fois consécutive, Sergio Pérez a vécu une saison plutôt compliquée chez Red Bull. L’écurie autrichienne pourrait ainsi se séparer du pilote mexicain. Et dans cette optique, Koji Watanabe a proposé un profil aux dirigeants de l’équipe de Max Verstappen.

Après une saison pleine de rebondissements, Max Verstappen a fini par décrocher son quatrième titre de champion du monde de F1. Sergio Pérez, lui, a vécu une année 2024 plus compliquée. Le Mexicain n’a jamais vraiment su dominer sa voiture et a donc terminé à la 8e place du classement des pilotes. L’écurie autrichienne pourrait ainsi chercher à le remplacer. Et dans cette optique, Koji Watanabe a proposé un profil à Red Bull.

«Tsunoda a la capacité d’être promu chez Red Bull»

« Les tests de Tsunoda avec la Red Bull ? J’ai entendu dire qu’il était très satisfait. [...] Du côté de HRC, nous pensons que Tsunoda a la capacité d’être promu chez Red Bull et qu’il devrait être l’un des candidats. Tout ce que nous pouvions faire, c’était de lui donner l’occasion de montrer ses capacités au monde entier » a d’abord confié le président de Honda Racing Corporation dans des propos rapportés par F1 Only.

«Ce serait génial»

« Je ne l’ai vu [Tsunoda] qu’avant le test, et il m’a dit qu’il voulait un bon résultat et qu’il voulait s’amuser. Depuis, tout ce que j’ai, c’est un rapport du HRC sur place, où il a très clairement analysé les différences entre la voiture [VCARB] et la voiture Red Bull, et a donné à l’équipe des conseils et des commentaires très utiles sur cette base. Après cela, je ne sais pas ce qui se passera, donc nous devrons attendre et voir, mais si tout se passe bien, ce serait génial. De toute façon, il doit déjà piloter pour [VCARB] la saison prochaine, donc je m’attends à ce qu’il réalise de bonnes performances la saison prochaine, quelle que soit l’équipe pour laquelle il pilote » a ensuite ajouté Koji Watanabe. À voir maintenant si Red Bull se penchera sur le profil de Yuki Tsunoda pour épauler Max Verstappen la saison prochaine.