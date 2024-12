F1 : Surprise, il rejoint Schumacher, Hamilton et Verstappen !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Quatrième au classement des pilotes, Oscar Piastri fut l’auteur d’une saison encourageante pour sa deuxième année en Formule 1. L’Australien de McLaren en a même profité pour égaler un prestigieux record, détenu uniquement par Michael Schumacher, Lewis Hamilton et Max Verstappen. De bon augure pour la suite de sa carrière, lui qui n’est âgé que de 23 ans.

La saison 2024 de Formule 1 a livré son épilogue du côté d'Abu Dhabi, sur le circuit de Yas Marina, le 8 décembre dernier avec la victoire de Lando Norris, permettant à McLaren de rafler le titre constructeur à Ferrari. Max Verstappen était quant à lui assuré de remporter une quatrième couronne mondiale depuis quelques semaines. L'écurie britannique est récompensée de la bonne saison réalisée par Lando Norris, victorieux à quatre reprises en 2024, et d’Oscar Piastri, totalisant deux succès et auteur d’une impressionnante série.

Oscar Piastri égale un record prestigieux

Oscar Piastri peut en effet se targuer d’avoir réalisé une prouesse rarement vue dans l’histoire de la Formule 1, uniquement réalisée par trois champions marquants : Michael Schumacher, Lewis Hamilton et Max Verstappen. Le pilote McLaren de 23 ans n'a abandonné dans aucune des 24 courses de la saison, suivant ainsi les traces de l’Allemand en 2002, du Britannique en 2019 et du Néerlandais l’an passé. Oscar Piastri est donc désormais le quatrième pilote à avoir passé la ligne d’arrivée à chaque Grand Prix, mais il est en revanche le seul à ne pas en profiter pour mettre la main sur le titre mondial.

« Sur le plan personnel, c’est une bonne amélioration »

« Je pense que par rapport à ma première saison en F1, cela a été mieux, parce que je sais à quoi m’attendre », analysait Oscar Piastri avant la dernière course de 2024, rapporté par Auto Hebdo. « Il y a quelques courses en début de saison et quelques autres plus récentes qui ne se sont pas déroulées aussi bien que je l’aurais souhaité. Je pense que, principalement en qualifications, je me suis rendu la vie trop difficile cette année, poursuit celui qui disputait seulement sa deuxième saison Formule 1. L’année dernière, dans beaucoup de courses, je n’aurais pas eu les outils pour revenir. Alors que cette année, j’ai l’impression d’en avoir les moyens. Sur le plan personnel, c’est une bonne amélioration. Mais oui, il y a encore de la marge. »