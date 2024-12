F1 - Ferrari : Il annonce une «aventure douloureuse» pour Hamilton

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Capable de gagner, mais aussi de passer des week-ends hors du coup, Lewis Hamilton a vécu une année assez irrégulière chez Mercedes. Le pilote britannique savait qu'il vivait ses dernières courses avec l'écurie allemande, où il a connu de très nombreux succès depuis 2013. Chez Ferrari, il devra essayer de gommer ses problèmes lors des séances de qualifications, qui lui ont fait souvent défaut ces derniers mois.

Avec deux victoires cette année, Lewis Hamilton a prouvé qu'il était encore capable de rivaliser avec les meilleurs pilotes du monde. Mais trop souvent, il a été handicapé par une mauvaise séance de qualifications, qui le faisait partir de trop loin sur la grille de départ. Un problème qu'il faudra résoudre à son arrivée chez Ferrari en 2025, comme l'a souligné Nico Rosberg.

Hamilton est en panique ?

Plutôt à l'aise sur la piste en course, Lewis Hamilton devra faire mieux chez Ferrari, car en 2024, il a été presque tout le temps en dessous de George Russell, son coéquipier en qualifications. « Il va s’inquiéter à 100 %, et si sa méforme continue ? Est-ce que c’était juste la voiture, Mercedes ? Ou était-ce autre chose ? Et si cette méforme se poursuit chez Ferrari ? Si c’est le cas, ce serait vraiment une aventure douloureuse parce que ce n’est pas pour cela que Ferrari l’a engagé », a réagi Nico Rosberg dans des propos rapportés par F1-Only.

«Ferrari l’a engagé pour qu’il soit au même niveau que Leclerc»

Cette année, Charles Leclerc comptait bien rivaliser avec Max Verstappen. Le pilote Ferrari était plutôt bien parti avant d'être lâché petit à petit par le Néerlandais, et dépassé par Lando Norris. Passant proche du titre de champion du monde des constructeurs, l'écurie italienne voudra retrouver le succès en 2025. « Ferrari l’a engagé pour qu’il soit au même niveau que Leclerc et qu’il se batte pour les championnats du monde. Je pense qu’il sera très inquiet à ce sujet. Nous ne pouvons qu’espérer qu’il retrouve ses qualités avec une remise à zéro chez Ferrari et qu’il redevienne le pilote brillant que nous connaissons » poursuit Rosberg.