F1 : Ferrari prépare déjà du lourd avec Hamilton !

Pierrick Levallet

Clap de fin pour Lewis Hamilton chez Mercedes. Après plus d’une décennie de bons et loyaux services, le septuple champion du monde a quitté l’écurie allemande pour rejoindre Ferrari. Le pilote de bientôt 40 ans épaulera Charles Leclerc la saison prochaine. Et la Scuderia est persuadée que la grande expérience du Britannique sera fortement bénéfique à l’équipe.

C’est terminé pour Lewis Hamilton chez Mercedes. Le septuple champion du monde a participé à sa dernière course au sein de l’écurie allemande dimanche dernier lors du Grand Prix d’Abu Dhabi. Après plus d’une décennie de bons et loyaux services, le pilote de bientôt 40 ans a quitté son équipe pour rejoindre Ferrari. Lewis Hamilton épaulera Charles Leclerc la saison prochaine. Et au sein de la Scuderia, on est persuadé que la grande expérience du Britannique en F1 sera particulièrement bénéfique à l’écurie.

F1 : Un pilote s'annonce chez Red Bull avec Verstappen https://t.co/tMdkLRHNKQ pic.twitter.com/93uYg19YJI — le10sport (@le10sport) December 5, 2024

«Le transfert de savoir-faire est important»

« Je pense qu'il est toujours important d'avoir des gens venant d'autres équipes, avec une culture différente. Nous sommes dans un business où le transfert de savoir-faire est important, et nous sommes un peu isolés. Je suis convaincu que Lewis viendra avec sa propre expérience d'un parcours de 17 ou 18 ans en F1, ainsi que quelques titres » a d’abord expliqué Frédéric Vasseur dans des propos rapportés par F1i.

«Lewis sera un bon atout»

« En fin de compte, si vous jetez un coup d'œil, je pense que la moyenne du delta entre McLaren et nous en qualification est de quelques centièmes. Et nous sommes vraiment à ce stade. Je pense que Lewis sera un bon atout pour [chasser le dernier millième dans chaque domaine] » a ensuite ajouté le patron de Ferrari. La Scuderia semble préparer de grandes choses avec Lewis Hamilton en vue de la saison prochaine. Max Verstappen et Red Bull n’ont qu’à bien se tenir.