F1 : Mercedes fait ses adieux à Lewis Hamilton

Ça y est, Lewis Hamilton a disputé son dernier Grand Prix avec Mercedes. A Abu Dhabi, le septuple champion du monde a tourné une longue page de son histoire, lui qui rejoindre Ferrari à compter de la saison prochaine. Mercedes et Hamilton se séparent donc en cette fin d'année 2024 et Toto Wolff a tenu à faire de beaux adieux au Britannique.

Cela faisait depuis la saison 2013 de Formule 1 que Lewis Hamilton faisait le bonheur de Mercedes. Une très belle histoire d'amour qu'on pensait la dernière du Britannique en Formule 1. Alors qu'on imaginait le septuple champion du monde prendre sa retraite au volant d'une Flèche d'Argent, voilà que ça n'arrivera finalement pas à la surprise générale. En effet, il y a quelques mois maintenant, le monde de la Formule 1 a tremblé à l'annonce du transfert de Lewis Hamilton. A 39 ans, il a ainsi décidé de rejoindre Ferrari à compter de la saison 2025, lui qui fera alors la paire avec Charles Leclerc au sein de la Scuderia.

« Une aventure folle »

L'histoire retiendra donc que Lewis Hamilton a disputé son dernier Grand Prix avec Mercedes en 2024 à Abu Dhabi. L'heure est maintenant aux adieux. Dans des propos rapportés par NextGen Auto, Toto Wolff a ainsi pris la parole sur ce départ de Lewis Hamilton, confiant : « Nous avons vécu un moment cette année dont nous savions tous qu’il allait arriver – nous avons atteint le dernier tour. Le partenariat le plus long et le plus réussi de l’histoire de la Formule 1 – qui aurait pu le croire lorsque nous avons commencé ce voyage ? Ce fut une aventure folle pour un garçon de Stevenage qui avait un rêve et qui a partagé son parcours avec nous chez Mercedes ».

« Lewis, quel que soit l’avenir, n’oublie pas que nous serons toujours tes proches »

« Lewis ouvre maintenant un nouveau chapitre avec Ferrari, mais il est très important de se rappeler une chose : trouver les bons alliés. Pas seulement ceux qui travaillent avec vous ou qui signent votre contrat – nous savons évidemment que c’est important, mais aussi ceux qui rêvent avec vous, qui se battent avec vous, qui vous soutiennent et vous écoutent, ceux qui se tiennent à vos côtés et s’agenouillent avec vous. Ceux qui vous voient, y compris les parties que vous ne voulez pas voir, qui ne cessent jamais d’y croire même lorsque vous le faites parfois. Parce que lorsque vous trouvez vos proches, vous ne battez pas seulement le monde – vous le changez. Alors, Lewis, quel que soit l’avenir, n’oublie pas que nous serons toujours tes proches, car chaque rêve a besoin d’une équipe, tu le sais. Prends soin de toi mon ami, à bientôt sur la piste. Nous avons vraiment hâte d’y être. C’est le message le plus important que j’aie jamais envoyé ! », a poursuivi Toto Wolff.