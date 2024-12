F1 : Hamilton chez Ferrari, c'est terminé pour Schumacher ?

Jean de Teyssière

Chez Mercedes, la page Lewis Hamilton est en train de se tourner. Le septuple champion du monde de Formule va, à 40 ans, rejoindre Ferrari pour espérer remporter ce huitième sacre tant attendu. Il pourrait alors dépasser une légende de l'écurie italienne, qui lui aussi en est à sept titres de champion du monde...

Véritable légende de la Formule 1, Lewis Hamilton n'a pas encore terminé sa carrière. En 2025, il fêtera ses 40 ans et rejoindra Ferrari pour ce qui devrait être sa dernière écurie avant la retraite. En 2021, il était passé tout proche de décrocher un huitième titre mondial avant que Max Verstappen ne l'emporte in extremis lors de la dernière course de l'année. Avec Ferrari, toutes les conditions pourraient être réunies pour marquer l'histoire de la Formule 1.

Michael Schumacher, cinq titres avec Ferrari

Depuis le départ de Michael Schumacher de Ferrari, l'écurie italienne n'a plus réussi à faire remporter un titre mondial à l'un de ses pilotes. Depuis deux ans et l'arrivée de Frédéric Vasseur à la tête de la Scuderia, Ferrari progresse et devrait passer un cap avec l'arrivée de Lewis Hamilton en 2025. Il aura tout de même fallu attendre quatre ans pour l'Allemand avant de remporter son premier titre de champion du monde avec Ferrari. Pour au final en gagner cinq d'affilées. Lewis Hamilton n'aura peut-être pas le luxe d'attendre si longtemps.

Hamilton va dépasser Schumacher ?

Et si Lewis Hamilton était passé tout près du titre en 2021 pour mieux le remporter avec Ferrari ? Lui et Michael Schumacher sont les seuls pilotes de l'histoire à avoir remporté à sept reprises le titre de champion du monde de Formule 1. Derrière eux se trouvent Juan Manuel Fangio et ses cinq titres, puis Max Verstappen, Sebastian Vettel et Alain Prots avec quatre titres. Forcément, dépasser Michael Schumacher, légende de Ferrari, avec cette même écurie figure certainement parmi les grands rêves inavouables de Lewis Hamilton.