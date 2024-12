F1 : Surprise, Red Bull lâche un coup de pression à Verstappen

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En accrochant Oscar Piastri dans le premier virage du GP d'Abu Dhabi, Max Verstappen a écopé de deux autres points de pénalité, portant son total à huit points. Si jamais il atteint 12, le quadruple champion du monde se verra infliger une course de suspension. La menace plane donc au-dessus du Néerlandais et Helmut Marko n'hésite donc pas à lâcher un petit coup de pression à son pilote.

Contrairement aux deux années précédentes, Max Verstappen a du s'employer pour décrocher le titre cette saison, notamment face à la McLaren de Lando Norris. Par conséquent, le pilote Red Bull a clairement musclé son pilotage pour remporter un quatrième titre mondial, ce qui lui a valu quelques pénalités. En effet, le Néerlandais a plusieurs fois été sanctionné pour des manœuvres jugées trop risquées. La dernière en date remonte au premier virage de l'ultime course lorsqu'il a accroché Oscar Piastri. Une action qui lui a valu deux nouveaux points de pénalité sur son permis.

F1 : Un pilote s'annonce chez Red Bull avec Verstappen https://t.co/tMdkLRHNKQ pic.twitter.com/93uYg19YJI — le10sport (@le10sport) December 5, 2024

Red Bull s'inquiète des pénalités reçues par Verstappen

Au total, Max Verstappen a écopé de huit points de pénalité, et s'il arrive à 12, il écopera d'une course de pénalité, comme se fut le cas pour Kevin Magnussen cette saison. Et compte tenu du fait que 2025 s'annonce indécis et très serré, le quadruple champion du monde ne pourra pas se permettre de rater une course. Helmut Marko en a conscience. « Il a encore pris deux points. Il en est maintenant à huit, nous devons donc commencer à être prudents », assure le consultant en sport automobile chez Red Bull dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.

«Nous devons donc commencer à être prudents»

La menace est d'autant plus grande que Max Verstappen devra courir au moins 11 courses avec cette menace. En effet, le calcul des points se faisant sur 12 mois glissants, le pilote Red Bull ne récupèrera aucun point avant le mois de juin prochain et devra se contenter de ses huit points. « Avec certains commissaires, la pénalité est souvent plus sévère. Mais c’est un problème que tout le monde a, et il a déjà été soulevé à plusieurs reprises : plus de régularité ici serait mieux et améliorerait également le sport », conclut Helmut Marko à ce sujet.