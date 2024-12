F1 - Ferrari : Viré par Hamilton, il se lance un grand «défi»

Pierrick Levallet

C’est terminé pour Carlos Sainz Jr chez Ferrari. Le pilote de 30 ans a pris part à sa dernière course de F1 au sein de la Scuderia lors du Grand Prix d’Abu Dhabi dimanche dernier. L’Espagnol a d’ailleurs obtenu un bon résultat puisqu’il a terminé 2e derrière Lando Norris. Remplacé par Lewis Hamilton chez Ferrari, Carlos Sainz Jr évoluera chez Williams la saison prochaine. Et le natif de Madrid s’est lancé un grand challenge dans sa nouvelle équipe.

Sainz Jr veut aider «Williams à redevenir une équipe de premier plan»

« Cela peut sembler étrange aux gens, mais c’est un projet qui me motive beaucoup. J’ai en tête de pouvoir aider une équipe légendaire comme Williams en F1 à redevenir une équipe de premier plan. Faire partie de ce défi me motive beaucoup. Je sais que je ne me battrai pas pour des victoires et des podiums dans les prochaines années, mais je ne m’en soucie pas. J’y suis bien préparé. Je l’ai fait avec Ferrari, et ce dont je vais m’occuper, c’est de faire en sorte que cette période dure le moins possible » a d’abord expliqué Carlos Sainz Jr dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Ferrari m’a soutenu tout au long de la saison»

« La façon d’aborder une année comme celle qui vient de se finir n’est jamais idéale. Toutes les grandes années des meilleurs sportifs de l’histoire se font avec une équipe à 100%, un projet d’avenir et tout le monde qui pousse dans la même direction... et oui, j’ai remarqué que Ferrari m’a soutenu à tout moment et tout au long de la saison. Mais qu’on le veuille ou non, quand on sait qu’on part à la fin de l’année, c’est compliqué à gérer. Nous avons tous réussi à rester en dehors de tout ça et à continuer à tout donner. La fin de saison a été très belle et un signe de force qui, je pense, m’aidera dans mes prochains projets » a ensuite ajouté le désormais ex-pilote de chez Ferrari. Reste maintenant à voir s’il parviendra à atteindre ses objectifs chez Williams dès la saison prochaine.