F1 – Mercedes : Clap de fin pour Hamilton, il entre dans l’histoire

Ce vendredi doit être particulier pour Lewis Hamilton qui dispute ses derniers essais libres avec Mercedes. Ensuite, il partira pour Ferrari pour faire équipe avec Charles Leclerc et tenter de décrocher enfin un huitième titre de champion du monde. L’heure du bilan a sonné pour Hamilton avec Mercedes et il est exceptionnel.

Le Grand Prix d’Abu Dhabi sera le dernier de Lewis Hamilton sous le giron de Mercedes. Il s’agira du 246ème départ du Britannique chez Mercedes, un record. A titre d’exemple, Max Verstappen est le deuxième pilote de ce classement, avec 185 départs pour Red Bull. Mais ce n’est évidemment pas le seul record battu par le pilote de 39 ans.

Six titres de champion du monde, un record

L’un des records les plus retentissants battu par Lewis Hamilton durant ses onze années chez Mercedes est certainement le nombre de titres remportés. Six au total, avec la même écurie, ce n’était jamais arrivé dans l’histoire. Le seul qui aurait pu le battre est Michael Schumacher, mais avec Ferrari, il n’a été champion du monde qu’à cinq reprises.

D’autres records incroyables battus

Si les six titres représentent évidemment le plus gros exploit de Lewis Hamilton avec Mercedes, il a d’autres records qui risquent d’être durs à battre pour les générations futures. Depuis 2013 et sa première course avec Mercedes, Lewis Hamilton a remporté 84 Grands Prix. Un record pour un pilote avec une seule écurie. En deuxième se place Michael Schumacher et 72 victoires avec Ferrari puis Max Verstappen, 63 victoires avec Red Bull. Durant sa carrière avec Mercedes, le septuple champion du monde britannique a même réussi à atteindre à 78 reprises la pole position. La encore, il s’agit d’un record. En 2025, Lewis Hamilton aura 40 ans et débutera donc une nouvelle page de son histoire avec Ferrari. En espérant sans doute marquer l’histoire avec l’écurie la plus prestigieuse.