F1 : Red Bull va choisir le coéquipier de Verstappen, un Français arrive !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'avenir de Sergio Pérez paraît toujours aussi indécis, Red Bull a désormais de grandes chances de se séparer du Mexicain. Il faudra donc choisir un nouveau pilote pour épauler Max Verstappen dans ce qui ressemble au métier le plus compliqué en F1. La place devrait se décider entre Liam Lawson et Yuki Tsunoda, ce qui libérera donc automatiquement un baquet chez Racing Bulls qui semble promis au Français Isack Hadjar.

Alors que la grille de 2025 est quasiment complète, Red Bull détient les dernières clés pour définitivement régler les derniers doutes. Et tout dépendra de l'avenir de Sergio Pérez. L'actuel coéquipier de Max Verstappen ne convainc plus et sort d'une saison plus que délicate, au point que son futur chez Red Bull soit plus que jamais remis en cause. Bien que le Mexicain continue d'annoncer qu'il conservera son baquet la saison prochaine, la tendance et plus que jamais à un départ de Sergio Pérez. Au point que Red Bull avancerait sérieusement sur l'identité de son successeur.

F1 - Verstappen : Un dernier exploit pour rejoindre Hamilton ? https://t.co/tFlewjTowB pic.twitter.com/kHrjBqfEvH — le10sport (@le10sport) December 5, 2024

Hadjar vers Racing Bulls ?

Récemment, Christian Horner et Helmut Marko se sont mis d'accord sur le fait de ne pas engager Franco Colapinto afin de ne pas bloquer l'éclosion d'un des talents de l'académie Red Bull. Par conséquent, Liam Lawson et Yuki Tsunoda sont les deux pilotes qui vont se disputer le baquet de Sergio Pérez, avec un avantage au premier. Quoi qu'il en soit, cela libérera un volant chez Racing Bulls. Et d'après L'EQUIPE, le grand favori se nomme Isack Hadjar, qui se bat toujours pour le titre de F2. « Rien n'a été décidé et rien n'est encore signé. Mais je crois avoir mangé mon pain noir dans les disciplines inférieures et en F2, il n'y a plus d'avenir, la grille est déjà faite », rappelle même le pilote français qui semble déjà se tourner vers la F1.

«En F2, il n'y a plus d'avenir, la grille est déjà faite»

Avant de penser à la F1, Isack Hadjar a toutefois un dernier défi de détail puisqu'il dispute encore le titre de F2. Avec seulement un demi-point à combler sur le leader Gabriel Bortoleto, le Français sera donc attendu au tournant pour le dernier rendez-vous de la saison à Abou Dhabi. « J'ai toujours envie de titres. J'aurais envie de tous les gagner sans exception. On a un peu souffert ces derniers temps sur des pistes comme Bakou ou le Qatar, mais je pense que sur une piste comme celle d'Abu Dhabi, on peut avoir une voiture compétitive. Il y a un demi-point, il n'y a pas beaucoup de calcul à faire », lance Isack Hadjar avant son défi face à Gabriel Bortoleto. Les deux pilotes pourraient d'ailleurs se retrouver en F1 la saison prochaine puisque le jeune Brésilien, dont la carrière est gérée par Fernando Alonso, sera le coéquipier de Nico Hülkenberg chez Stake F1 (future équipe Audi), tandis qu'Isack Hadjar est donc le favori pour débarquer chez Racing Bulls.