F1 : Un pilote s'annonce chez Red Bull avec Verstappen

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les derniers doutes concernant la grille de 2025 sont chez Red Bull où l'avenir de Sergio Pérez reste incertain et son baquet est clairement dans le viseur de Liam Lawson et Yuki Tsunoda, les deux pilotes de Racing Bulls, l'autre écurie Red Bull. Et pourtant, malgré les rumeurs, Checo Pérez assure qu'il sera toujours présent aux côtés de Max Verstappen la saison prochaine.

La grille 2025 est quasiment connue dans son intégralité. Les derniers doutes concernent les deux écuries appartenant à Red Bull, et c'est Sergio Pérez qui a les clés. Officiellement, le Mexicain possède un contrat pour la saison prochaine, mais compte tenu de ses résultats depuis deux saisons, de nombreuses rumeurs circulent concernant un éventuel départ et son baquet pourrait se disputer entre Yuki Tsunoda et Liam Lawson, les deux actuels pilotes Racing Bulls. Malgré tout, Sergio Pérez semble très tranquille et assure qu'il sera toujours chez Red Bull en 2025.

F1 - Verstappen : Un dernier exploit pour rejoindre Hamilton ? https://t.co/tFlewjTowB pic.twitter.com/kHrjBqfEvH — le10sport (@le10sport) December 5, 2024

Pérez s'annonce chez Red Bull

« Rien n'a changé par rapport à ce que j'ai dit tout au long de l'année. J'ai un contrat pour l'an prochain et je piloterai pour Red Bull l'année prochaine. J'ai un contrat pour l'année prochaine, donc [je n'ai] rien à ajouter. J'ai encore l'impression d'avoir quelques années devant moi dans ce sport à ce niveau et il est certain que je veux finir avec Red Bull. Pour être honnête, je ne me suis pas beaucoup penché sur la question. J'ai vu des rumeurs, mais rien de différent de ce qui s'est passé ces deux derniers mois. Donc, oui, à cet égard, il n'y a rien à ajouter », lance-t-il dans des propos rapportés par Motorsport.

«J'ai un contrat pour l'an prochain et je piloterai pour Red Bull l'année prochaine»

Relancé sur sa situation en interne alors qu'Helmut Marko et Christian Horner n'hésitent plus à le remettre en cause publiquement, Sergio Pérez espère que l'équipe restera unie. « Je pense qu'il est important de rester unis parce que, comme je l'ai dit, la saison n'a pas été la meilleure, mais au bout du compte, il y a une raison pour laquelle ils m'ont renouvelé et ils savent que je peux encore le faire, et c'est un facteur important », ajoute le Mexicain.