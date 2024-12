F1 - Grand Prix d’Abu Dhabi : Après le drame, un hommage spectaculaire pour Hamilton ?

Thomas Bourseau

Le rideau sur la saison 2024 de Formule 1 tombera le dimanche 8 décembre pour le Grand Prix d’Abu Dhabi. Lewis Hamilton clôturera son histoire de plus d’une décennie avec Mercedes là où il a frôlé le 8ème titre de champion du monde de son histoire en 2021. Mais l’heure ne sera pas à la déception, mais à la célébration d’après Toto Wolff.

Lewis Hamilton fêtera son 40ème anniversaire le 7 janvier 2025 et sa nouvelle, voire dernière aventure en Formule 1. Pour sa 18ème saison, King Lewis va courir pour Ferrari, sa troisième écurie après McLaren où il a remporté son premier titre de champion du monde en cinq années passées et surtout ses 12 saisons chez Mercedes où il n’a connu que Toto Wolff en Team Principal.

«De nombreux moments forts que nous avons vécus. Des bas écrasants que nous avons surmontés ensemble»

En tant que supérieur, Toto Wolff a témoigné d’une incroyable domination de Lewis Hamilton pendant des années où il a raflé six titres de champion du monde de Formule 1. A l’approche du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, qui fera office d’ultimes tours de piste d’Hamilton chez l’écurie allemande à Yas Marina, le patron de Mercedes a fait passer un long message à son pilote britannique avant son départ pour la Scuderia Ferrari.

« Après 12 années incroyables, nous nous apprêtons à écrire le dernier chapitre de notre histoire avec Lewis ce week-end. Ce fut une sacrée aventure. Lorsque nous avons commencé à travailler ensemble en 2013, nous n’aurions jamais pu imaginer ce qui allait suivre. Six championnats du monde des pilotes, huit titres de constructeurs, 84 victoires, 78 pole positions. 153 podiums. Le partenariat le plus fructueux de l’histoire de la F1. De nombreux moments forts que nous avons vécus. Des bas écrasants que nous avons surmontés ensemble ».

«Nous rendrons hommage à cette histoire sans précédent à Abu Dhabi»

Il y a trois ans, Lewis Hamilton voyait le 8ème titre de champion du monde, ce qui allait faire de lui le pilote le plus titré de tous les temps, lui échapper dans les derniers virages du Grand Prix d’Abu Dhabi et sacra alors pour la première fois Max Verstappen. Un drame qui avait dégoûté le Britannique au vu des circonstances de l’entrée en piste de la Safety Car sous la direction de course de Michael Masi. Sur ce même circuit de Yas Marina, c’est à présent l’heure de la célébration d’après Toto Wolff dans des propos rapportés par nextgen auto.

« Ce week-end est une célébration. Une célébration de tout ce que nous avons accompli ensemble. L’association de Lewis avec Mercedes remonte à 26 ans. Chaque tour de piste de sa carrière a été propulsé par l’étoile à trois branches. Nous rendrons hommage à cette histoire sans précédent à Abu Dhabi et au cours de la semaine suivante, lorsque nous nous rendrons à Kuala Lumpur, Stuttgart, puis Brixworth et Brackley. Et nous l’honorerons en sachant que, même si cette phase de notre relation touche à sa fin, Lewis fera toujours partie de notre famille ».