F1 : Alonso dégoupille en pleine course, Aston Martin lui répond !

Au cœur d'une fin de saison poussive pour Aston Martin, Fernando Alonso n'avait pas manqué de pousser un coup de gueule en plein course au Qatar contre le rythme de sa monoplace. Finalement septième à l'arrivée, le double champion du monde était beaucoup plus satisfait de son résultat et son patron Mike Krack ne lui en tient pas rigueur.

« Je ne peux pas y croire - deux ans avec le même problème dans les lignes droites ». Le message est cash et il est signé Fernando Alonso, en pleine course lors du Grand Prix du Qatar. Il faut dire qu'Aston Martin, révélation de la saison dernière, ne progresse plus et semble même faire désormais partie des monoplaces les moins rapides du plateau. Par conséquent, Mike Krack comprend parfaitement la frustration de son pilote.

Aston Martin défend Alonso

« Nous ne devons pas oublier que nous sommes des êtres humains qui se battent pour tout et essayons de toujours donner le meilleur de nous-mêmes. Parfois, les commentaires doivent être autorisés à évacuer cette frustration. Nous ne devons pas trop le juger car nous savons aussi comment nous réagissons tous à certains moments. C’est même attrayant pour le spectateur de voir cette émotion. Nous voulons tous voir des émotions humaines et si nous en avons, nous devons les exprimer. Surtout si nous pouvons terminer avec un sourire », lâche le patron de l'équipe Aston Martin, avant de poursuivre.

«C’est très difficile de rester positif»

« Le plus important pour l’équipe est que nous sommes sortis de nombreuses courses sans points. C’est particulièrement difficile quand vous avez un triplé de courses et que vous rentrez ensuite à la maison sans points, donc obtenir des points est une bonne récompense pour tout le bon travail et motive pour que notre F1 de 2025 soit bien meilleure. Nos deux pilotes n’ont pas accepté cette situation, ils nous mettent au défi en interne. Extérieurement, ce sont d’excellents joueurs d’équipe, et cela aide beaucoup, évidemment, car si les difficultés sont reportées à l’extérieur, cela devient beaucoup plus difficile. Nous avons fait un bon début en 2023 et depuis, cela n’a pas vraiment progressé. Et ils ont le micro devant eux à chaque fois qu’ils sortent de la voiture et sont confrontés à des questions négatives. Et quand il y a de la frustration et de l’adrénaline, c’est très difficile de rester positif, ce qu’ils ont fait. Donc, félicitations à eux », ajoute Mike Krack.