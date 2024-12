F1 : Coup de tonnerre chez Alpine, Pierre Gasly jubile !

Pierrick Levallet

Après le Grand Prix du Qatar, un gros coup de tonnerre a retenti chez Alpine. L’écurie française a décidé de se séparer d’Esteban Ocon avant la dernière course de la saison 2024 de F1. Pierre Gasly sera donc épaulé par Jack Doohan à Abu Dhabi. Et le Français semble ravi de pouvoir débuter ce nouveau chapitre avec son nouveau coéquipier dès ce dimanche sur la piste de Yas Marina.

«J’ai hâte d’ouvrir ce chapitre avec lui»

« C’est fantastique de repartir du Qatar avec la cinquième place et dix points cruciaux pour l’équipe après une excellente course. [...] Le but est de prendre de nouveaux points cette semaine à Abu Dhabi pour renforcer notre rang au championnat. J’ai désormais Jack [Doohan] à mes côtés dans le garage et j’ai hâte d’ouvrir ce chapitre avec lui. Nous nous rendons à Abu Dhabi pour la dernière course de l’année, où tout reste à jouer. L’objectif est de consolider notre sixième place chez les constructeurs. La saison a été longue et difficile pour nous tous, mais tout le monde a travaillé incroyablement dur à Enstone et à Viry-Châtillon pour nous hisser de là où nous étions à Bahreïn à là où nous le sommes aujourd’hui pour nous battre régulièrement dans le top dix » a d’abord expliqué Pierre Gasly dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«J’ai l’ambition de finir l’année en beauté»

« Nous connaissons tous très bien le Circuit de Yas Marina, donc j’espère que nous retrouverons rapidement nos marques pour construire progressivement notre week-end. Les deux premiers secteurs sont très rythmés, avec des virages rapides et deux longues lignes droites, avant un final plus typé urbain avec de vifs changements de direction et des rails proches. J’ai l’ambition de finir l’année en beauté, toute l’équipe le mérite » a ensuite ajouté le pilote d’Alpine. Reste maintenant à voir si l’écurie française terminera la saison sur une bonne note. Rendez-vous ce dimanche à Abu Dhabi.