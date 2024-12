F1 : Viré par Alpine, Ocon sort du silence

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dimanche au Qatar, Esteban Ocon a disputé son dernier Grand Prix avec Alpine, qui a décidé de le remplacer par Jack Doohan dès le week-end prochain à l’occasion de la dernière course de la saison, à Abu Dhabi. Sur les réseaux sociaux, le Français a pris la parole, évoquant notamment ses regrets de partir de cette façon.

Esteban Ocon n’avait pas prévu de partir comme ça. Comme annoncé par Alpine, il ne prendra pas part au dernier Grand Prix de la saison le week-end prochain à Abu Dhabi. L’écurie française a décidé de le remplacer par Jack Doohan, son successeur en 2025, une course plus tôt. Ce mardi, Esteban Ocon a publié un message d’adieu sur les réseaux sociaux, révélant notamment un casque spécial en hommage à Alpine qu’il comptait porter à Abu Dhabi avant son départ pour Haas.

Ocon fait ses adieux à Alpine

« Je tiens tout d’abord à remercier les mécaniciens et les ingénieurs de toutes les fonctions sur la piste, à Enstone et à Viry-Châtillon, qui ont couru à mes côtés ces cinq dernières saisons. Nous avons partagé tant de choses ensemble, et je suis fier de pouvoir appeler beaucoup d'entre vous mes amis. Je quitte Alpine/Renault avec de merveilleux souvenirs et la fierté d’avoir été le pilote qui a permis à l’équipe d’obtenir ses meilleurs résultats depuis son retour en F1, en montant sur les deux premières marches du podium à Bahreïn, en Hongrie et au Brésil. Ce fut également un honneur de contribuer à la 4e place du Championnat des Constructeurs en 2022. Je sais à quel point ces moments ont compté pour tout le monde, et c’est ce sentiment d’accomplissement et de joie, partagé avec l’équipe, que je garderai en mémoire », a déclaré Esteban Ocon.

I would like to first and foremost thank the mechanics and engineers across all functions at the track, Enstone, and Viry-Châtillon who have raced alongside me these last five seasons. We have shared so much together, and I am proud to call many of you my friends.



I leave… pic.twitter.com/QL7ZTPLQin — Esteban Ocon (@OconEsteban) December 3, 2024

« Ce n’est pas ainsi que je voulais que les choses se terminent »

« L'année n’a pas été facile sur la piste pour l’équipe et la seconde partie de la saison a été particulièrement difficile, pour diverses raisons. Je ne regrette rien, sachant que j’ai donné 100 % à chaque session. Comme je l'ai toujours fait. Aux centaines de coéquipiers à Enstone et à Viry, je m'excuse de ne pas pouvoir venir vous voir en personne et vous dire au revoir comme il se doit. Comme vous le savez, le plan était de courir une dernière fois ce week-end et de vous dire au revoir la semaine prochaine. J'avais hâte de faire ces deux choses. Ce n’est pas ainsi que je voulais que les choses se terminent. Cela dit, le monde de la F1 est petit et je suis sûr que je croiserai beaucoup d'entre vous bientôt », a ajouté Esteban Ocon, avant d’adresser un message à son remplaçant, Jack Doohan : « Je souhaite également tout le meilleur à mon ami Jack alors qu’il franchit cette nouvelle étape importante de sa carrière lors du Grand Prix d'Abu Dhabi cette semaine. »