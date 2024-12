F1 - Red Bull : Verstappen prépare un coup à la Hamilton ?

Pierrick Levallet

La saison 2024 de F1 arrive à son terme, et on connaît déjà l’identité du champion. Max Verstappen a raflé une quatrième couronne consécutive à l’issue du Grand Prix de Las Vegas le 24 novembre dernier. Le Néerlandais semble bien parti pour imiter Lewis Hamilton et dominer la discipline au cours des prochaines années, à condition que Red Bull lui fournisse une voiture suffisamment performante.

Max Verstappen en est déjà à quatre couronnes. Le Néerlandais a une nouvelle fois été sacré champion du monde de F1 à l’issue du Grand Prix de Las Vegas le 24 novembre dernier. Depuis, le pilote de Red Bull - qui s’est imposé au Qatar - vit une fin de saison plus tranquille. Le pilote de 27 ans est déjà focalisé sur 2025, avec un nouveau titre dans le viseur. Il pourrait d’ailleurs être amené à imiter Lewis Hamilton si jamais il poursuivait sur ce chemin.

Verstappen est bien parti pour imiter Hamilton !

Arrivé chez Red Bull en 2016, Max Verstappen va entamer sa neuvième année au sein de l’écurie autrichienne la saison prochaine. Et le Néerlandais a déjà remporté quatre titres de champion du monde. S’il venait à être sacré deux fois de plus lors des quatre saisons suivantes, il porterait son total à 6 en 12 ans. De cette manière, il ferait pareil que Lewis Hamilton chez Mercedes entre 2013 et 2024. Max Verstappen dominerait ainsi la F1 pendant presque une décennie entière, comme le septuple champion du monde.

«Je ne pense pas que ce soit nécessaire de quitter Red Bull»

Le pilote de Red Bull avait d’ailleurs expliqué par le passé qu’il ne comptait pas quitter l’écurie autrichienne si elle continuait à lui fournir une voiture suffisamment performante pour se battre pour les premières places en F1. « Je suis loyal à cette équipe pour ce qu’elle a fait pour moi. Et ça va dans les deux sens. Vous préféreriez ne pas avoir à faire face à tout ce genre de choses politiques. J’ai toujours essayé de me concentrer sur la performance, de travailler avec les ingénieurs et d’essayer de ne pas tout gâcher. J’ai une très bonne relation avec Horner. C’est une relation solide. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de quitter Red Bull. Ce n’est pas un souhait de ma part. Je suis juste heureux là où je suis. Et ce serait aussi très beau si vous pouviez simplement rester avec une équipe et y courir pour toujours. J’aimerais y croire. C’est l’objectif si les conditions sont là » a ainsi avoué Max Verstappen récemment.