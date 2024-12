F1 : Red Bull fait une annonce pour le prochain coéquipier de Verstappen

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Red Bull pourrait se séparer de Sergio Pérez, l'écurie autrichienne est à la recherche de celui qui accompagnera Max Verstappen la saison prochaine. En ce sens, Franco Colapinto est un nom qui a souvent été évoqué ces dernières semaines, mais Christian Horner a laissé entendre qu’il ne sera pas l’heureux élu.

Après un nouveau week-end raté, l’avenir de Sergio Pérez chez Red Bull est plus que jamais menacé. À l'issue du Grand Prix du Qatar, Christian Horner a déclaré qu’il laissera le Mexicain « tirer ses propres conclusions ». Il y a tout de même peu de chance de le voir aux côtés de Max Verstappen en 2025 et en coulisses, Red Bull s’active pour lui trouver un remplaçant, qui ne devrait pas être Franco Colapinto.

Horner ferme la porte pour Colapinto

« C’est sans aucun doute un talent qui cherche à gagner sa place permanente en Formule 1. Et Williams a raison de ne pas le laisser partir sans une belle compensation. Nous avons un grand vivier de talents au sein de l’équipe junior Red Bull, et je suis sûr que Franco trouvera sa place sur la grille à l’avenir. Nous gardons toujours un œil sur ce que propose le marché dans toutes les équipes, mais nous avons la force et la profondeur dans le programme junior », a confié Christian Horner, dans des propos relayés par Nextgen-Auto.

Lawson ou Tsunoda avec Verstappen en 2025 ?

La place devrait donc se jouer entre Liam Lawson et Yuki Tsunoda : « Liam et Yuki étaient très proches dans cette course [au Qatar], en termes de rythme, donc nous avons une équipe solide de pilotes. » Interrogé sur lequel des deux serait le mieux placé pour devenir le coéquipier de Max Verstappen, Christian Horner a ajouté : « C’est LA très bonne question ! Être le coéquipier de Max est probablement le travail le plus difficile en Formule 1, mais cela s’applique à n’importe quel pilote sur la grille, je crois. » Voir Liam Lawson ou Yuki Tsunoda être promu chez Red Bull pourrait libérer une place à Isack Hadjar, actuellement à la lutte pour le titre de champion de F2, chez Racing Bulls. « C’était bien de voir Isack Hadjar faire du bon travail ce week-end en Formule 2. Il y a un demi-point d’écart entre les pilotes avant la dernière course à Abu Dhabi », a déclaré le patron de Red Bull à propos du Français.