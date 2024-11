F1 - Verstappen : Transfert historique chez Red Bull ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La question du pilote qui accompagnera Max Verstappen la saison prochaine ne cesse de faire parler. Il faut dire que les prestations de Sergio Pérez ne sont pas de nature à rassurer Red Bull qui s'active en coulisses pour le remplacer. La rumeur menant à Franco Colapinto commence d'ailleurs à enfler. Et si jamais l'équipe autrichienne venait à aller piocher en dehors de son vivier pour concurrencer son quadruple champion du monde, ce serait historique.

Pendant que Max Verstappen animait la course pour aller décrocher son quatrième titre mondial, Sergio Pérez devait s'arracher pour ramener un point de Las Vegas. Une situation qui résume parfaitement la saison de Red Bull qui va fêter un nouveau titre pilote, mais qui a quasiment d'ores et déjà dit adieu au sacre chez les constructeurs. Pire encore, l'équipe double champion du monde en titre n'est que troisième et semble mal embarquée pour aller chercher McLaren et Ferrari. La faut à un Sergio Pérez incapable de ramener de gros points à son écurie. Seulement huitième au classement pilote avec 152 unités, le Mexicain a inscrit 251 points de moins que son coéquipier. Soit l'équivalent de 10 victoires d'écart. Un gouffre humiliant pour Checo Pérez, dominé par des pilotes au volant de monoplaces moins performantes sur la durée. Et qui pourrait avoir des conséquences pour l'avenir.

F1 - Ferrari : Une performance «parfaite» est réclamée par Leclerc ! https://t.co/upCVzs8i5K pic.twitter.com/Y912ccTF0r — le10sport (@le10sport) November 28, 2024

Colapinto, recrue historique pour Red Bull ?

Bien qu'il ait prolongé son contrat en cours de saison et qu'il soit officiellement lié à Red Bull pour l'année prochaine, le départ de Sergio Pérez est bien envisageable. Et pour le remplacer, un nom revient avec de plus en plus d'insistance : Franco Colapino. L'EQUIPE rappelle que Christian Horner a de nouveau été aperçu chez Williams la semaine dernière afin de négocier la venue de l'Argentin qui impressionne depuis qu'il a remplacé Logan Sargeant à Monza en milieu de saison. Et ce serait une petite révolution.

En effet, depuis ses débuts en F1, Red Bull s'est distingué en allant piocher dans son propre vivier de pilotes : La Red Bull Academy. Une stratégie qui n'a quasiment jamais bougé et qui a porté ses fruits puisque l'équipe autrichienne a formé et lancé deux quadruples champions du monde : Sebastian Vettel et Max Verstappen. Quelques exceptions sont à noter. Depuis 2005, 12 pilotes se sont retrouvés au volant d'une Red Bull et seuls trois ne sont pas issus de son académie. Il y a d'abord David Coulthard, un cas à part puisque le vétéran est venu apporter son expérience pour lancer le projet. Il sera rejoint par Mark Webber, qui n'est pas issu de l'académie Red Bull, mais qui connaît parfaitement l'équipe pour avoir piloter chez Jaguar, l'écurie rachetée par Red Bull en 2005. La véritable exception concerne donc Sergio Pérez qui arrive en 2021. Cette année-là, l'équipe dirigée par Christian Horner assume un changement de stratégie après les échecs avec Pierre Gasly et Alexander Albon qui n'ont pas réussi à assumer la succession de Daniel Ricciardo aux côtés de Max Verstappen. Mais désormais, Red Bull cherche à remplacer le Mexicain.

Red Bull ne cache plus ses ambitions

Et malgré des options sérieuses avec des pilotes issus de son académie (Yuki Tsunoda, Isack Hadjar et Liam Lawson), Red Bull pourrait donc aller piocher en dehors de son vivier avec Franco Colapinto. Et s'il est rarissime qu'Helmut Marko et Christian Horner ne pensent pas à un pilote issus de l'académie Redl Bull, il serait en revanche inédit qu'ils lancent un jeune pilote en dehors de leur vivier. Jusque-là, les cas cités précédemment (Coulthard, Webber et surtout Pérez) ne concernaient que des pilotes expérimentés. Mais cette fois-ci, Colapinto n'a que 21 ans et il aura seulement neuf courses à son actif à la fin de la saison. Ce serait donc une révolution si Red Bull décidait de lancer un jeune pilote qui n'est pas issu de son académie, au détriment d'ailleurs de pilotes prometteurs estampillés Red Bull. La réponse ne devrait plus tarder puisque Helmut Marko annonçait récemment que « nous aurons une réunion après le dernier GP. Et c'est avec ces chiffres que nous présenterons aux actionnaires qu'une décision sera prise. Si Checo n'était qu'au niveau des Mercedes, nous pourrions nous battre pour le titre. »