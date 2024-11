F1 : Alonso menace Verstappen !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Très dominateur en début de saison, Max Verstappen a été sacré champion du monde pour la quatrième fois consécutive. Félicité par tous les pilotes, le Néerlandais n’a cependant pas eu assez d’adversité au cours des dernières années selon Fernando Alonso. Le pilote Aston Martin a d’ailleurs affirmé qu’il souhaitait devenir un sérieux concurrent de Verstappen en 2026.

Max Verstappen est un peu plus entré dans la légende. A seulement 26 ans, le Néerlandais a obtenu dimanche dernier un quatrième sacre de champion du monde. Quelque peu inquiété par Lando Norris sur cette fin de saison, le pilote Red Bull a su faire la différence au Brésil notamment, et ce malgré des défauts de plus en plus apparents sur sa monoplace.

« Il faut une grande force mentale pour jouer un titre et ses adversaires n’en ont pas eu assez »

Mais pour Fernando Alonso, les concurrents de Max Verstappen n’en ont pas fait assez afin de rivaliser avec ce dernier au cours des dernières années. « Tous ceux qui ont combattu Max pour les championnats jusqu’à présent n’ont pas réussi à l’intimider beaucoup. Il faut une grande force mentale pour jouer un titre et ses adversaires n’en ont pas eu assez », a lâché l’Espagnol dans des propos relayés par Next-Gen Auto. De son côté, l’expérimenté pilote Aston Martin espère clairement devenir un rival du Néerlandais dans les années à venir, et notamment en 2026 avec les nouvelles règles.

« J’espère être là face à lui en 2026 avec une bonne F1 »

« J’espère que ce sera mon tour un jour et que je pourrai changer cette histoire. Félicitations à Max. J’espère être là face à lui en 2026 avec une bonne F1 (quand les règlements changeront, ndlr). Cette fois, il doit ressentir quelque chose de très spécial pour lui, j’imagine, parce que la voiture n’est peut-être pas aussi dominante que l’année dernière. Il a fait une performance incroyable cette année pour mettre la voiture dans une position qui n’était peut-être pas réaliste. Et le meilleur exemple est le Brésil. Donc oui, tout cela est de son fait cette année et il a été le meilleur », conclut Alonso.