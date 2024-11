F1 : Avant Ferrari, Hamilton balance sur Mercedes !

Pierrick Levallet

La saison de F1 se termine le 8 décembre avec le Grand Prix d’Abu Dhabi. Et cette ultime course de 2024 marquera la fin d’une ère chez Mercedes. Lewis Hamilton quittera l’écurie allemande après plus d’une décennie pour rejoindre Charles Leclerc chez Ferrari. Le septuple champion du monde emportera avec lui de nombreux souvenirs, certains heureux et d’autres un peu moins. Le Britannique se veut malgré tout reconnaissant d’avoir pu faire partie d’une équipe comme chez Mercedes.

Hamilton reconnaissant d’avoir fait partie d’une «équipe très, très diversifiée»

« Dès le premier moment où je me suis assis avec Toto, il a fait preuve d’ouverture d’esprit, et toute l’équipe a fait preuve d’ouverture d’esprit. Tous les membres de l’équipe ont suivi une formation sur la diversité et l’inclusion, et qu’un groupe dédié à la diversité a été créé. Nous avons lancé Ignite, et nous avons vraiment mis notre argent en investissant, et nous avons maintenant une équipe très, très diversifiée, ce dont je suis vraiment reconnaissant d’avoir fait partie. Et quand je m’assois avec Toto, je lui dis : "Regarde, quand je partirai, il n’y aura plus personne dans la salle pour avoir ces conversations difficiles avec toi, mais j’espère que tu continueras", et évidemment il le fera » a d’abord expliqué Lewis Hamilton dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Nous sommes toujours là»

« Ces dernières années n’ont évidemment pas été spectaculaires en termes de performances, mais il y a beaucoup de choses formidables que nous avons faites, en particulier en dehors de la piste. Et encore une fois, je pense que cela a été une véritable épreuve du temps pour montrer à quel point nous sommes résilients. Nous sommes toujours là. Nous continuons à être présents. Nous continuons à donner tout ce que nous avons. Et c’est quelque chose dont il faut être fier » a ensuite ajouté le pilote de Mercedes, qui va inévitablement essayer de terminer la saison en beauté avant de s’envoler chez Ferrari.